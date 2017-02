El fuerte viento pone en el peligro el partido entre Tau y Cáceres

El temporal de viento que azota a la provincia puede afectar al encuentro que el viernes el TAU ha de disputar en el Ciutat de Castelló ante Cáceres Patrimonio de la Humanidad. El vendaval ha, entre el pasado fin de semana y la jornada de hoy, casi 800 metros cuadrados de aislante de la cubierta, lo que ha obligado a acordonar los alrededores del pabellón. Esas planchas de tela asfáltica evitaban que el centro deportivo sufriera las goteras que le habían afectado años atrás y por tanto, si llueve el viernes a las 20’30h, y reaparecen, podría no disputarse el partido.

La decisión definitiva la tomarán los árbitros nada más se personen en el pabellón una hora y media antes del encuentro. Si consideran que el enfrentamiento no se puede disputar, este se trasladará hasta el centro de tecnificación de Vila-real, tras el acuerdo alcanzado entre los ayuntamientos de ambas ciudades. El partido se jugaría allí porque este es el único centro deportivo que cumple con la normativa exigida por la Federación Española de Baloncesto para la disputa de partidos en LEB Oro.

El presidente del TAU Castelló, Luis García, confía en que el tiempo respete y se pueda jugar en casa. "Vamos a esperar a ver si llueve o no. Si hay problemas serios y los árbitros deciden que no se puede jugar, iremos a Vila-real. Nosotros ya hemos estado en el centro de tecnificación por si al final hay cambio, pero queremos jugar en el Ciutat y si no es así, avisaremos a todo el público, aunque eso significa inconvenientes importantes".

Por su parte el concejal de deportes del ayuntamiento de Castellón, Enric Porcar, ha asegurado hoy, también en declaraciones a Radio Castellón, que la semana que viene la instalación estará reparada y que más adelante se llevará a cabo una remodelación completa y definitiva de la cubierta. "Habrá que actuar lo más rápido posible. El pabellón no puede estar así. Al margen de este parche, hemos de apostar por hacer una cubierta nueva y en buenas condiciones. El mejor pabellón de la ciudad no puede estar así. En breve se arreglará una situación que estaba ya planteada".

Comentarios