No es el fin del mundo

El pasado viernes el Leyma Coruña supo sobreponerse a su semana más convulsa (salida de Dago Peña y su consiguiente polémica, temporal y cambio de escenario del encuentro que lo enfrentó al F.C. Barcelona Lassa) venciendo al filial azulgrana en el Pabellón Fontes do Sar de Santiago de Compostela.

El choque comenzó con un equipo coruñés descolocado, indolente, falto de concentración y de intensidad, y un Barcelona desatado que aprovechó la circunstancia para abrir brecha en el marcador.

No pintaban bien las cosas para el equipo naranja, que se encontró con 16 puntos de desventaja en el marcador mediado el primer cuarto de partido, más teniendo en cuenta que ya no estaba Dago, el que estaba siendo nuestro mejor jugador esta temporada, nuestro máximo anotador, y que el ambiente era muy frío, pues apenas unas doscientas personas acompañaban al equipo en este inesperado desplazamiento.

Con todo, el Leyma Coruña supo rehacerse. Apelando al colectivo y parapetado en las defensas zonales alternativas planteadas por Tito Díaz,consiguió meterse de nuevo en partido.Con su entrega y acierto, los chicos consiguieron que todos olvidásemos la marcha del dominicano, como aconteció hace unas semanas en Vitoria, cuando toda la plantilla se conjuró para superar la ausencia de Zach Monaghan (de viaje en los Estados Unidos por motivos personales) y derrotar al sorprendente Araberri.

En resumen, estas fueron las claves del éxito del Leyma Coruña el pasado viernes y el camino al seguir en las próximas citas:

Apretamos atrás. Tras encajar 20 puntos en poco más de cinco minutos (y 29 en el primer cuarto), la defensa naranja se puso las pilas y en el segundo cuarto sólo permitió 14 puntos al rival. Las defensas alternativas y, sobre todo, el compromiso de cada uno de los jugadores por cerrar el camino a su canasta y proteger su zona (notable mejoría en el rebote defensivo) rompieron el ritmo a un F.C. Barcelona que había iniciado el encuentro con muchísimo acierto, puntería que recuperaron a la vuelta de vestuarios pero de nuevo, en el acto final, el definitivo, la concentración y aplicación de los locales dio al traste con las aspiraciones de victoria de los pupilos de Alfred Julbe.

Seguros con el balón. En el partido del pasado viernes, el Leyma Coruña acreditó uno de sus mejores registros de la temporada en pérdidas de balón, al perder solamente diez ataques en situaciones de pasos o por malas entregas. La seguridad con el balón en las manos tiene premio y, en los cuatro encuentros en los que el equipo herculino registró diez o menos pérdidas, se llevó la victoria al final de los mismos.

Aportación coral. Nueve de los diez jugadores del conjunto naranja que saltaron al Pabellón Fontes do Sar consiguieron anotar (sólo Abia, que no intentó ningún lanzamiento a canasta, se fue sin estrenar su casillero) y cinco de ellos (Djuran, Mikulic, Ángel, Monaghan y Javi Lucas) alcanzaron los dobles dígitos en anotación. Como declaró Ángel Hernández en los micrófonos de Coruña Deportiva el pasado lunes, este grupo no depende de una sola persona, sino que el concepto de equipo está por encima de cualquier individualidad y que esta característica es una de las grandes fortalezas de este Leyma Coruña.

Capitán con… galones. Ángel Hernández apareció cuando su presencia ofensiva más se demandaba. Tras la marcha de Dago necesitábamos un anotador de carácter y Ángel, sin dejar de lado su habitual sacrificio defensivo (excepcionales anticipaciones en línea de pase en la recta final de partido) asumió el protagonismo, siendo el segundo jugador del equipo naranja que más tiros intentó (diez lanzamientos a canasta) y mostrándose muy agresivo en las penetraciones hacia el aro contrario, lo que le llevó a provocar nueve faltas personales a sus rivales. Lástima que no esté encontrando el acierto desde la distancia (0/3 en triples el viernes y 16/58 -27.6%- acumulado en liga).

Tiradores balcánicos. Dos de los nuevos, Djuran y Mikulic, firmaron una de sus mejores actuaciones del año. Entre los dos jugadores balcánicos anotaron un total de ocho triples. Djuran anotó cinco triples de ocho intentos, Mikulic un perfecto tres de tres (recordemos que el croata es el jugador con mejor porcentaje de la liga desde más allá de la línea situada a 6.75 m. con un 56.67% de efectividad). Los tiros llegaron de uno y otro llegaron de diferente modo; Djuranhizo carretones, salió de bloqueos y armó el brazo con rapidez, Mikulicejecutó con maestría el pick and pop central. Dos estilos diferentes pero la misma eficiencia.

Amenaza exterior conservada.No sólo Djuran y Mikulic vieron aro con facilidad desde lejos. Los triples volvieron a ser un armaletal para el Leyma. El 13 de 24 que refleja la estadística final (54.2%) habla de la seguridad de los nuestros desde la distancia, no en vano el Leyma Coruña es el equipo que mejor porcentaje en triples acredita en la LEB Oro (41.4%). Los jugadores perimetrales alzaron la voz y reclamaron protagonismo, pues asumieron 42 de los 65 intentos de campo que intentó el Leyma Coruña pero ademásnuestros pívots estuvieron infalibles desde la distancia (4/4 en triples para Lucas-Mikulic).

Misma identidad, mismos males.Como no todo va a ser positivo, ante el filial del F.C. Barcelona, el Leyma Coruña tuvo su talón de Aquiles, una vez más, en el rebote defensivo. Concedió hasta quince segundas opciones a su rival que supusieron que 20 puntos subiesen al marcador azulgrana.Y parece que, aunque en determinados momentos de partido el equipo supo camuflar esta debilidad, esta flaqueza nos acompañará hasta final de temporada.

En definitiva, esta sufrida victoria lanza al equipo naranja hasta el quinto lugar de la clasificación y la devuelve el optimismo a la grada después de vivir una semana cargada de imprevistos que provocaron más de un disgusto y en la que más de un aficionado estuvo a punto de tirar la toalla.

Ahora toca pensar en el siguiente partido. En el horizonte, un viaje a Ourense. El Ourense Provincia Termal, noveno clasificado, no se está mostrando muy regular últimamente en su feudo. Ha perdido sus dos últimos partidos como local, ante Prat y Retabet.es GBC, lo que nos hace pensar que una victoriadel Leyma Coruña es factible.

Es cierto que el equipo de la ciudad As Burgas no pasa por su mejor momento pero a nadie se le escapa que sigue siendo un rival a tener en cuenta. Gonzalo García de Victoria puede arrogarse el mérito de haber encontrado el equilibrio “dentro-fuera”, al contrario de lo que podría pensar más de uno en pretemporada de un equipo que cuenta con dos ametralladoras como son Kapelan y Mitrovic.

Si en el Araberrihabía que prestar atención continua a sus anotadores exteriores,Hearst y Berhanemeskel, que asumían la mitad de los tiros del equipo vasco, en el caso del COB, sus tiradores Kapelan y Mitrovicasumen (y anotan) menos del 30% de la producción ofensiva del equipo ourensano, mientras que los pívots suman el 45% de los puntos del conjunto del sur de la comunidad gallega. Los Guerra, Flis, Wright y compañía serán una dura prueba de fuego para los interiores naranjas.

El club gallego ha sobrevivido al temporal y al primer partido sin Dago Peña, el club naranja ha pasado página, en contra de los que algunos pensaban, de manera exitosa y ha demostrado que la salida del equipo de la estrella dominicana no es el fin del mundo. El próximo sábado, en Ourense, el Lyema Coruña escribirá el siguiente episodio de este nuevo libro.

