Ferrol deroga la tasa de depuración del PP y devolverá el importe recaudado

La comisión de Hacienda del Concello de Ferrol ha dado cuenta hoy de la derogación de la tasa de depuración impulsada por el PP y ha puesto sobre la mesa un nuevo tributo, medidas que irán el lunes a pleno extraordinario. El alcalde, Jorge Suárez, ha asegurado que tras la activación del saneamiento de la ría, previsto para el 1 de abril próximo, habrá tiempo para determinar "quen debe asumir" los gastos generados por las infraestructuras. Además, ha confirmado el "dereito de devolución" de los 800.000 euros recaudados en el mandato anterior por este concepto.

Se buscará la "forma" más adecuada, pero ha abogado por la "devolución directa". El precio medio, según ha añadido, oscilará entre los 6 y los 8 euros, la "metade do que se está pagando na outra marxe da ría" e idéntico al del vecino Narón. Lo ve "económico". Suárez ha alertado de que si no se aprueba el impuesto el consistorio se vería "obrigado a deter" la regeneración de la ría, cuya situación tilda de "crítica, extrema". "Non podemos admitir que se bloquee", ha dicho el regidor a los medios tras la comisión.

