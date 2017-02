El Deportivo plantea una solución al problema de Riazor

El presidente Tino Fernández fue el protagonista de una edición de Coruña Deportiva en la que los problemas de Riazor tuvieron especial protagonismo. El máximo rector del club dejó entrever la posibilidad de hacerse cargo de la reforma de las cubiertas, siempre y cuando sean capaces de articular una compensación distinta a los 25 años de prolongación del convenio actual que propone el Ayuntamiento. De este modo se podrían acortar los plazos para el comienzo de las obras fijados esta mañana por el concejal de deportes, José Manuel Sande, en verano de 2018.

El Deportivo reconoce tener la capacidad para poder acometer la reforma, algo que no le corresponde en virtud del convenio en vigor. Eso sí, el club se niega a que la única contraprestación sea la prórroga en 25 años cuando finalice el convenio actual. El club no ve lógico obtener un beneficio futuro a cambio de arreglar un problema actual. "Podríamos hacer un convenio en materia de publicidad institucional como hay en otros sitios" ha señalado Tino Fernández, antes de poner sobre la mesa la gran cantidad de clubes que reciben ayudas públicas en la actualidad. Sin ir más lejos, el presidente se preguntó cuál es el motivo de no poder imitar lo sucedido en Vigo, donde Diputación y Ayuntamiento sufragan una reforma del estadio valorada en 30 millones. Acto seguido citó ejemplos como Las Palmas, Alavés o Athletic dentro de la propia LFP.

