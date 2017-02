El Idella C. F. perdió una buena oportunidad (1-2)

Olimpic “B”: Luis Mateu, David Taengua, Jordi Escorcia, Adrián Tortosa, Jorge Lluch, Alejandro Salvador, Dámaso Masía (Ernesto Fita 72´), Evaristo Plá, Zeus Benito, José Vicente Pérez y Francisco José García (Jordi Navarro 77´).

Idella C. F.: Alejandro Escamez, Sergio Cuenca, Aitor Ruiz, Samuel García (Carlos Garrido 69´), Miguel Jover, Aarón Catalá, Harold Hernández, José Alejandro Vicente (Víctor García 66´), Juan Ñíguez (Ricardo Rico 72´), Carlos Puente (Juan Carlos Navarro 44´) e Iván Puche.

Árbitro: Ignacio Víctor Sarasqueta Sancho. Amonestó a los locales Evaristo Plá, Adrián Tortosa y Luis Mateu. También a los visitantes Juan Carlos Navarro, Aarón Catalá, Carlos Garrido, Ricardo Rico y Aitor Ruiz. Expulsó con tarjeta roja directa al local Ernesto Fita (82´).

Goles: 0-1 (48´) Juan Carlos Navarro. 1-1 (65´) Alejandro Salvador. 1-2 (73´) Francisco José García.

Campo: “La Murta” de Xátiva

Incidencias: 20ª jornada de liga en el Grupo IV de la Regional Preferente de fútbol.

Al Idella C. F. no termina de dársele bien los partidos contra los colistas del grupo. Sin ir más lejos y tras adelantarse en el marcador por medio de Juan Carlos Navarro nada más comenzar el segundo periodo, vio como el filial setabense le dio la vuelta al marcador en el minuto 28 de la segunda mitad y aunque terminó con un hombre menos, le puso las cosas muy complicadas a los de Santi Rico que perdieron una magnífica oportunidad para no descolgarse de los puestos de cabeza.

Ahora y tras este tropezón, el Idella C. F. se queda en la tercera posición de la tabla clasificatoria con 37 puntos. El domingo a las cuatro y media de la tarde, rendirá visita al C. D. Enguera, quinto con 29 puntos.

Comentarios