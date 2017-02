Ana Oncina en la lista “Forbes” de los artistas jóvenes más importantes de Europa

La ilustradora eldense Ana Oncina ha sido elegida por la revista Forbes como una de las artistas jóvenes más importantes de Europa. En la lista que ha dado a conocer la prestigiosa publicación integrado por 30 creadores en total, (gastronomía, fotografía y pintura, entre otros campos) y menores de edad. “No me lo esperaba. Sobre todo porque me dedico a un arte infravalorado”. Ha declarado, la ilustradora y dibujante eldense, al programa Vinalopó Hoy por Hoy de Radio Elda.

Ilustración de Ana Oncina / Ana Oncina

Oncina saltó a la fama por su obra Croqueta y Empanadilla, historia autobiográfica que narra, con mucho sentido del humor, las relaciones de pareja y que cuenta con obra en Francia e Italia. Recientemente ha publicado Trufa de Hollywood, un cuento infantil que narra las peripecias de un perrito perdido en Hollywood. También coordina la publicación Voltio junto con, al también diseñador e ilustrador alicantino, Álex Giménez.

