José Antonio Poveda firma su finiquito con el C. D. Eldense

José Antonio Poveda se ha convertido en el quinto entrenador que, por unas u otras causas, deja el banquillo del C. D. Eldense tras firmar esta tarde su finiquito como tal.

Era cuestión de días o quizás de horas tras los acontecimientos que se dieron durante y después del partido jugado el pasado domingo en el Camp Nou de Morvedre en Sagunto ante el Atlético Saguntino cuando, según Nobile Capuani, el técnico de Elda “no siguió las directrices que se le habían dado y aceptado el sábado” en el sentido de que cualquier decisión que tomara debía consensuarla con el italiano Filippo Vito Di Pierro a pesar de que el propio José Antonio Poveda insistió desde su llegada sustituyendo a Mario Cartagena, en que él era el entrenador del equipo.

Filippo Di Pierro (I) con el delegado Vicente Soler / Cadena SER

Según trascendió, tras el encuentro Poveda recibió una llamada preguntándole que si sabía cómo se decía en castellano “estás despedido” con lo que se daba por hecho que no continuaría en el puesto. Un día después, el pasado lunes, Nobile Capuani, cabeza visible del grupo inversor italiano que ha llegado a la Junta Gestora del C. D. Eldense, y su portavoz, José Miguel Esquembre, insistían en que el entrenador de Elda no estaba despedido matizando, eso sí, que debía asumir su papel de “ayudante de Filippo”.

El hecho de que ayer el equipo entrenara por la mañana y no por la tarde como había programado José Antonio Poveda era una pista para entender que si no le despedían, sí era una invitación a alcanzar un acuerdo para rescindir el contrato ya que el técnico eldense no es profesional al cien por cien y tiene otra ocupación laboral durante las mañanas.

La entidad deportivista va camino de batir un record en lo que a técnicos en el banquillo de su primer equipo esta temporada se refiere por el que han pasado Fran Yeste, Raúl Garrido, Mario Barrera, Mario Cartagena y José Antonio Poveda. La incógnita está en saber si el C. D. Eldense tendrá entrenador en el banquillo el próximo domingo o si por el contrario, Filippo vito Di Pierro seguirá dirigiendo al equipo desde la grada.

