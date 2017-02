El Ayuntamiento renuncia al palco

El Ayuntamiento de Granada ya no dispondrá de un palco propio en la Carrera Oficial durante la Semana Santa. A partir de ahora, según ha podido conocer SER Cofrade, tanto el alcalde como el resto de la corporación municipal podrán ver el discurrir de las hermandades desde el palco oficial de la Federación, situado en mitad de la calle Ángel Ganivet.

Se trata de una decisión que ha tomado el propio Ayuntamiento al entender que no era necesario que el consistorio dispusiera de un palco para sí mismo. Según fuentes municipales, desde el consistorio se entiende que ya existe un palco oficial, el de la Federación, presidido por esta entidad, y al que habitualmente siempre han asistido todas las representaciones institucionales. "No es lógico que haya dos presidencias", han apuntado desde el Ayuntamiento, y aseveran que el hecho de no disponer de un palco propio no implica que el equipo de gobierno y el resto de la corporación municipal dejen de asistir al paso de las hermandades por la Carrera Oficial.

Se trata además de una decisión que, según se ha podido conocer, será beneficiosa para la propia Federación; ya que, al desaparecer el palco municipal, permitirá crear diez nuevos abonos en ese lugar, o lo que es lo mismo, atender a la demanda de los cofrades de crear más palcos y, además, de ingresar unos tres mil euros en concepto de venta de abonos.

Mobiliario para las cofradías

La supresión del palco municipal además supondrá la eliminación de todos los símbolos corporativos de la Carrera Oficial. No obstante, desde el Ayuntamiento, se ha dispuesto de todo lo necesario para que la Federación, si así lo estima, siga haciendo uso de todo el mobiliario que habitualmente se empleaba, desde mesas o sillas hasta alfombras y colgaduras.

