Los centros concertados exigen a la Junta que no elimine sus plazas el próximo curso

Padres, profesores y alumnos de los centros de educación concertada de Jerez han iniciado hoy protestas para exigir a la Junta que mantenga todas las plazas el próximo curso. Este año, como cada cuatro, toca revisar los convenios con estos centros y desde la Consejería de Educación ya han anunciado que no se van a concertar nuevas líneas en educación concertada pero ha garantizado que se mantendrán las líneas actuales. Dicho esto, ante la bajada de la natalidad en algunos centros públicos no se están cubriendo todas las plazas y por ello Educación está planteando una reorganización de la oferta educativa, por lo que no se descarta que pueda anulaser alguna línea nueva para los niños que van a matricularse por primera vez, niños de tres años.

En el caso de Jerez, el pasado curso hubo 65 plazas menos debido al descenso de la natalida, pero en la concertada se superó la demanda en el 100% de los centros, y en el 85% de los concertados de la ciudad el curso pasado hubo excedente de solicitudes, por lo que a priori no se prevé que se eliminen líneas al haber demanda.

Este miércoles han comenzado las reuniones en la delegación provincial de Educación pero hasta que no se inicie el periodo de matriculación para el próximo curso, el 1 de marzo, no se concretará como queda la nueva planificación.

En la mayoría de los colegios concertados de la ciudad se ha leído hoy un manifiesto bajo el lema “Yo soy de la concertada”.

Manuel Quijano es el director del colegio La Salle en Jerez.

En todos los centros concertados se ha iniciado una recogida de firmas y la plataforma de Escuelas Concertadas en Andalucía ha convocado una manifestación el próximo 18 de marzo en Cádiz para exigir a la Junta que se mantengan todas las líneas.

Comentarios