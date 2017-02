Un concejal de Participa Sevilla pone en un tuit: "Vaya asco dan los jugadores del Betis..."

El asunto del jugador del Real Betis Balompié Roman Zozulya esta dando mucho que hablar en el panorama nacional, al igual que en nuestra ciudad, sobre todo en las redes sociales.

En las últimas horas ha causado revuelo el tuit colgado por Jualián Moreno, concenjal del ayuntamiento hispalense y diputado provincial por Participa Sevilla, quien escribía en su cuenta personal: "Vaya asco que dan los jugadores del Betis y los directivos de La Liga apoyando al neonazi Zozulya. Eso sí, cada vez soy más fan del Rayo!"

Tuit al que no han tardado en responderle muchísimos usuarios de la red social y a los que ha contestado con imágenes de las pancartas anti-Zozulya en el Allianz Arena de Múnich y acompañado de la frase: "Y creo que también voy a empezar a ser fan del Bayern de Munich!".

CADENA SER

El concejal de Participa Sevilla ya ha borrado estos tuits de su cuenta. No es la primera vez que Julián Moreno se enfrenta a una fuerte polémica en las redes sociales. En 2015 se mofó de una grave cogida del torero Fran Rivera y escribió en su Twitter: "No os preocupéis por Fran Rivera, no le duele, es cultura y tradición". Posteriormente pidió disculpas. En lo que al caso Zozulya se refiere su única medida ha sido borrar los tuits.

