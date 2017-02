Feijoo asegura que la automoción viguesa tiene 10 años garantizados

La industria auxiliar del sector de la automoción tiene garantizados al menos diez años de actividad en la comarca de Vigo. Así lo ha asegurado este miércoles el Presidente de la Xunta en el Parlamento Gallego en donde el Partido Socialista le pidió medidas para conseguir precios más competitivos en el suelo industrial de la comarca viguesa.

Para Alberto Núñez Feijoo, el sector de la automoción goza de buena salud, al menos para los próximos diez años gracias a la fabricación de los dos nuevos modelos de PSA. Es el diagnóstico del presidente de la Xunta sobre el sector de la automoción, un sector que reconoce, tiene que mejorar en competitividad con Portugal, aunque la diferencia en el precio del suelo, asegura, no es tanta como se podría pensar.

Desde el partido Socialista, Xoaquín Fernández Leiceaga aseguraba que los nuevos modelos no están suponiendo un polo de atracción para nuevas empresas, que prefieren ubicarse en Portugal, con precios más bajos, por lo que propone competir en otros ámbitos distintos.

No obstante, Feijoo negó que en la industria auxiliar no se esté notando la influencia de los nuevos vehículos de PSA ya que asegura, se han mejorado los datos de facturación de las plantas de componentes y se han creado 2.000 nuevos puestos de trabajo. Aún así, asegura el presidente autonómico, hay que intentar que la industria auxiliar no dependa tanto de PSA y fabrique también para otras marcas, una tendencia que ya se está produciendo en el propio sector.

El presidente autonómico invitó al líder socialista además a apoyar la nueva ley de fomento de implementación empresarial que está preparando el gobierno autonómico.

