Probamos la Nintendo Switch: estas son nuestras primeras impresiones

Nintendo vuelve a la carga este 2017 con una de sus consolas más esperadas. La híbrida Nintendo Switch viene dispuesta a probar el mercado con una máquina que rompe con el modelo de Wii U aunque heredando algunas de sus cracterísticas, pero que no compite en gráficos con las últimas versiones de PlayStation y Xbox.

La compañía cree que será un éxito. Menos portátil que la DS, menos potente que sus rivales de sobremesa, Switch nos ha sorprendido por sus pequeños atributos que, bien empleados en los próximos lanzamientos, harán de esta consola una opción para los 'gamers' ocasionales y los grandes fans de Nintendo, con títulos como Street Fighter reeditados para la ocasión.

Hemos probado las sensaciones con sus dos mandos. El 'Joy Con', en dos piezas, desmontable y con el acelerómetro, que servirá para jugar en modo portátil y para los juegos que requieran de movilidad por parte del jugador. Para ello simplemente tenemos que extraer la pantalla de su bloque original y acoplarle los extremos del mando principal. Fácil y rápido, y con una autonomía de entre 3 y 6 horas en función de la exigencia del juego, y con un peso bastante aceptable. El otro, el mando 'pro', que estará destinado a los grandes títulos donde el juego se limite a la pantalla y nos esperen largas sesiones dentro de casa.

Características de Nintendo Switch. / Nintendo

Mando con vibración (casi) real

Es tan difícil describir el avanzado 'vibrador HD' que incorpora el mando de la Nintendo Switch que nosotros mismos no lo habíamos imaginado con tan solo leer los análisis previos de la consola: simplemente hay que probarlo.

El nivel de realidad en la mano es tan preciso que puedes llegar incluso a sentir cómo el mando contiene objetos que se mueven dentro, pequeños golpes y un mayor impulso al realizar disparos. Claro que no exprimirá todo su potencial hasta el momento de la llegada de los grandes títulos a finales de 2017, entre los que se encontrará, suponemos, el esperado Super Mario Oddisey.

Minijuegos para poner a prueba la jugabilidad

Los 'Joy Con' en acción con los títulos de '1, 2, Switch'. / Nintendo

Si algo hace muy bien Nintendo es extraer la experiencia de los juegos al plano físico a través de sencillos juegos con los que interactuar.

Al igual que los clásicos WiiSports, los minijuegos de la Nintendo Switch, agrupados enel título '1, 2, Switch' van a ser los mejores aliados de los jugadores primerizos, que querrán explorar todas las posibilidades del nuevo mando. El giroscopio y el acelerómetro los descubrimos hace ya diez años, pero el avance que han ido adquiriendo con los años en las diferentes consolas de Nintendo es espectacular. No solo ya por los sensores más avanzados, sino también por el reducido tamaño del nuevo mando portátil, con el que poder jugar en cualquier sitio con la misma dinámica que en una Wii U.

Pese a que estos '1, 2 Switch' son una buena forma de entretenerse e iniciarse en la consola, otros títulos como 'Arms', previsto para primavera, permitirán llevar el deporte más extremo a la Nintendo Switch. Se juega con un 'Joy Con' en cada mano, lanzando puñetazos al rival con ambos brazos. Podemos esquivar y saltar, curvar los puñetazos girando las manos en el momento de lanzarlos y protegernos con las manos en posición horizontal.

El nuevo Zelda, de lanzamiento

Bueno, pero, ¿y Zelda Breath of the Wild qué? Pues va a ser el sueño de todos los amantes de la saga, así de simple. Un mundo abierto de apariencia gigantesca, pero con unas mecánicas aparentemente sencillas. Hemos podido explorar, talar árboles, recoger setas y frutas curativas y combatir contra enemigos más exigentes de lo esperado, al menos al principio. Probablemente estemos ante el juego que Miyamoto siempre había tenido en la cabeza pero que nunca había podido desarrollar por limitaciones técnicas, y esto no es poco. Salir con Link al mundo abierto es muy gratificante, y sólo poder ir de un punto a otro en el horizonte es ya un avance enorme para la saga. Su doblaje al español también sorprende, pero para valorarlo en su justa medida hay que esperar. No mucho, porque estará disponible de salida con la consola el próximo 3 de marzo. No podemos esperar.

Hasta ocho jugadores simultáneos en una misma sala lanzándose pintura

Splatoon 2. / Nintendo

Auténticas batallas de pintura en las que habrá que rivalizar, pero sobre todo tener una buena estrategia y acabar impregnando la mayor superficie del suelo de pintura del color de tu equipo. Hemos probado con otros compañeros la segunda entrega de 'Splatoon' y nos ha encantado.

Nos ha sorprendido la facilidad en el manejo, la rapidez en la conexión y la jugabilidad extrema cuando podamos formar equipos con cuatro jugadores en cada uno. Para disfrutar de este divertido juego, tendremos que esperar hasta la primavera. Eso, y tener muchos amigos dispuestos a disputar una auténtica batalla. Con 'desconocidos' es un título que pierde toda su gracia.

