La ría no puede esperar

La Ría de O Burgo contiene sedimentos que datan de 1.900, según estudios realizados en la Universidade da Coruña. Sus fangos más contaminantes llegaron a los fondos en el período comprendido entre 1940 hasta los años 90, a consecuencia de la actividad industrial en sus orillas, con el símbolo de la Fábrica de la Cross como testigo palmario. A finales de los años ochenta los mariscadores, que se contaban a cientos, comenzaron a reclamar un dragado y saneamiento integral del estuario. En aquel momento era productiva, según sus datos, el ochenta por ciento de su superficie, ahora no llega al 20 por ciento. Los mariscadores han vuelto a las movilizaciones con una concentración ante la Delegación del gobierno. Mucho mesa de la ría, mucho vertido cero pero siguen esperando por un dragado y una regeneración integral seria que no llega. Esperan desde hace más de 25 años. Con la advertencia lanzada ya en el año dos mil por la Unión Europea por la falta de saneamiento "para vergüenza de sus gobernantes" decía textualmente. Había entregado fondos por millones para la depuración de las aguas y la puesta en valor de los entornos urbanos marítimos y se encontró con kilómetros de paseos. Han demostrado, visto lo visto, no tener, tampoco en esta cuestión, ninguna vergüenza.

Y mientras la naturaleza siempre se abre paso, pero estamos perdiendo una fuente de riqueza para el marisqueo, el turismo, deportes náuticos y ocio.

