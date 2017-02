De que lado está o PSOE na Coruña?

O Grupo Municipal Socialista (GMS) ten na actualidade 6 concelleiros e concelleiras, os que tiña en 1979. Na época vazquista acadou os 70.000 votos, 18 escanos en María Pita e case o 60% dos sufraxios. Nas eleccións de 2015 obtivo pouco máis do 18% dos votos, uns 22.000. Dito con outras palabras perdeu polo camiño millares de apoios. Quen fora alcalde paradigmático, hoxe presume de non militar no PSOE.

O GMS cos seus seis votos ten a capacidade e o poder de decidir que políticas se aplican na cidade e a que ritmo. A maioría das persoas do GMS teñen máis de 50 anos e coñecen ben o funcionamento do concello, as tres mulleres foron concelleiras no equipo de goberno, Silvia Longueira en Servizos Sociais e Yoya Neira, a máis nova, en Transporte e Mobilidade. Mar Barcón, concelleira desde 1999 en cinco corporacións, responsábel de Servizos Sociais e Urbanismo, foi conselleira tamén de Caixa Galicia nun momento crítico. Ao pouco de celebrarse as municipais de 2015 cedeu a José Manuel Dapena o posto de voceiro que está agora vacante. Dapena e José Manuel García traballaron para gobernos socialistas na cidade. Fito Ferreiro completa o sexteto de concelleiros do GMS.

Sería tedioso facer un balance de toda a etapa socialista que presenta en áreas estratéxicas, na nosa opinión, moitas sombras. E moi alarmantes. Polo que propoño situármonos no momento presente. Desde o comezo da lexislatura municipal, o GMS tiña e ten un reto moi difícil. Colaborar na gobernanza da cidade, levantar un muro que frease as políticas máis antisociais da dereita e poñer os faros longos que permitisen adiviñar a cidade das próximas décadas, unha urbe en clave metropolitana que defenda o seu patrimonio e avance na construción dunha sociedade máis xusta e menos desigual. Para esa colaboración o GMS tiña que actuar cun necesario sentido de autocrítica, cun mínimo de xenerosidade e pondo os intereses da Coruña por riba de tactismos partidarios. 20 meses despois de comezar a lexislatura, o GMS non cumpriu as expectativas.

O non do GMS no pleno da “Confianza” é contestado dentro da militancia socialista como tamén o é alimentar a posibilidade virtual dun pacto co Partido Popular, claramente derrotado en maio de 2015 como o propio GMS recoñeceu. Sendo certo que naquel pleno os orzamentos de 2017 non foron o debate esencial, tamén é claro que as achegas socialistas a eses orzamentos nunca chegaron en forma e en tempo, aboando o terreo para unha aprobación tardía e para espallar a idea, moi querida nos sectores máis reaccionarios, de que non hai xestión e si ineficacia e “parálisi” que diría o presidente da Xunta. É dicir, bloqueas os orzamentos, lastras o funcionamento da cidade e logo denuncias a falta de xestión. É como quitarlle unha roda á bicicleta e protestar porque non se move.

A palabra confianza converteuse nunha palabra clave. Cos antecedentes aquí expostos, isto é, con pouca confianza, o GMS quixo entrar no goberno da cidade. Un goberno merecedor, claro é, de críticas fundadas e infundadas, pero que a data de hoxe aínda concita a esperanza e a “confianza” de moita xente, seguramente de moitas persoas que deixaron de votar socialista e que cren que o goberno da Marea Atlántica é, sobre todo, unha oportunidade de rexeneración política e social que o GMS non pode desprezar, deslexitimar nin torpedear. En 2019 sairemos de dúbidas e coñeceremos a nota que a cidadanía pon a cadaquén.

O GMS apoiou a investidura de Ferreiro porque non tiña outra opción, porque ninguén pensaría en renovar a confianza na xestión e equipo do desaparecido Carlos Negreira. Non sei se aquel apoio debeu fundamentarse noutras condicións pero foi unha decisión estimulante e esperanzadora.

20 meses despois o GMS non pode desprezar os avances na propia organización novidosa do concello, na atención en servizos sociais, as actuacións na Maestranza e na fachada marítima en contra da especulación, as políticas en materia de participación e transparencia tan descoñecidas, as actuacións en igualdade de xénero, a eliminación de verteduras, a iniciativa dos orzamentos participativos, o cumprimento da Lei da Memoria Histórica, o uso do galego, a mellora das bolsas comedor, os investimentos nas escolas públicas, os convenios para que non se lles corte a luz ás persoas sen recursos, a recuperación do vello cárcere, o impulso da área metropolitana en colaboración tamén con alcaldes e alcaldesas socialistas, a paralización dalgúns copagamentos, as actuacións contra as violencias machistas, a redución da débeda municipal, a defensa do comercio local e os mercados municipais, a instauración dun laboratorio cidadán, actuando en Alfonso Molina, tentando erradicar os asentamentos precarios, as facilidades outorgadas para pagar impostos, a eliminación do glifosato, mellorando a ORA, facendo fronte a moitas desfeitas do pasado como o Conde de Fenosa, o Ofimático ou Someso e tamén a implantación dunha Renda Social Municipal. En moitas destas accións e nas contempladas no proxecto de Orzamentos 2017 podíase agardar unha concordancia co GMS.

É moi doado levar 20 anos ocupando cargos e poltronas e despacharse chamando despectivamente “forzas emerxentes” a cidadáns e cidadás, de varias idades e culturas, moi curtidos no traballo cívico, nas rúas e nas prazas deste noso país. Moi probabelmente se o GMS actuase doutra maneira e en xeral o PSOE actuase doutra maneira non agromarían tantas forzas emerxentes de cidadanía libre e crítica que quere conquistar un futuro mellor, máis digno e menos condicionado aos intereses desas empresas colapsadas por militantes acérrimos das portas xiratorias.

En certa medida o goberno da Marea aínda non se puido expresar con toda a súa rotundidade. Os sectores máis reaccionarios, mesmo algunhas administracións, advertiron desde o primeiro minuto que estaban contrariados. Igual preferían outro goberno. Xa se sabía. Xa se sabía desde os tempos de Domingos Merino cando tamén se expresaron de maneira taxativa os mesmos sectores. O goberno da Marea parece comprometido nun Clúster, o clúster do público, da sanidade, da educación, das pensións, dun emprego decente, do espazo sagrado de toda a cidadanía.

O PSOE na Coruña debe decidir de que lado está e como quere estar. A súa contribución é determinante para garantir que se goberne máis e mellor. Ao servizo dos intereses da maioría. Establecendo con lealdade mecanismos de colaboración. Cando o GMS faga o seu relato e bote as súas contas podía ter presente o que escribía hai pouco Manuel Rivas en El País sobre esas “forzas emerxentes”: “Do que non se pode falar, por agora, é de corrupción e de abuso de poder. E iso, a honradez, tamén é eficacia”. Visto o visto non é afirmación menor.

