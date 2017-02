Fede: “No vine antes por frustraciones con el Dépor por Mosquera y Sidnei”

Era un secreto a voces, pero Fede Cartabia confirmó lo que se sospechaba. El Valencia no dejó marchar a Fede Cartabia a principios de temporada como represalia a las decisiones del Dépor de retener a Mosquera y Sidnei y no dejarlos ir al Valencia. El argentino reveló en Coruña Deportiva que "había frustraciones por Mosquera y Sidnei". Fede Cartabia explicó: "no he vuelto antes porque estaba Suso... pasaron cosas con el Dépor... tenía una espina y por orgullo no me dejó irme".

"Uno tiene que estar dónde se siente valorado y querido y yo tenía claro que quería jugar en el Depor y si no era ahora, sería la próxima temporada", afirmó en Coruña Deportiva. Además, Cartabia destacó que Poroto Lux había sido clave en su fichaje por la entidad blanquiazul. "A ver si Tino me lo deja para el año que viene", afirmó. Lux termina contrato el próximo año.

