...he vendido objetos por Internet

Seguro que conocen la noticia, el Seprona ha intervenido en Arteixo marfil de elefante tras ver que iba a ser vendido como colgantes a través de Internet. Más allá de lo reprobable del presunto hecho de contrabando, mi reflexión de ponerse a vender eso por Internet es que no es la idea más inteligente si no quieres que te pillen. Pero la verdad es que la gente se ha lanzado a esto de vender sus pertenencias por la red y nos podemos encontrar cosas de lo más curiosas en redes como, por no decir el nombre le llamaré simbólicamente “Gualpafloor”.

Podemos encontrar cosas tan dispares como un mocho usado, tanques, maniquíes... ¿espera, maniquíes o maniquises? También podemos encontrar un vaso avisador de T-rex, ya saben, de esos que empieza a vibrar el líquido cuando se acerca uno.

Y luego tenemos cosas no materiales en Gualpaflor: “Vendo catarro para no ir a trabajar, Se trata de quedar, le toso encima unas 50 o 70 veces y si usted no coge el catarro repetiríamos gratuitamente (...) Este método se lleva usando en francia unos 70 años, precio por el descanso y buen cuidado de su familia, 50 euros.”

También tenemos el siguiente: “Rodillazo, 8€. Puedes elegir el lugar pero no la intensidad. También dejo que el cliente elija si es con vaqueros o chándal.” Imagínense la situación cuando llega el mensajero: Abrir la puerta y recibir un rodillazo nada más abrir.

Lo importante en Gualpaflor es saber venderse para revalorizar nuestro producto. Así que nos podemos encontrar que un mendrugo de pan se puede convertir en la Tosta de los titanes: “Tosta de pan de septiembre del año 3042 antes de Cristo, se dice que es tan dura que iguala la dureza de un titán de roca. Jesucristo intentó partirla y se rompió tres dedos, luego la lanzó y estuvo orbitando la tierra unos años, recientemente cayó en Rusia y ahora está en mi poder. Precio, 9.000€”. Así que si me permiten voy al banco, que una tosta de los titanes no se puede comprar todos los días y ustedes, miren su vaso de agua más cercano, no vaya a ser que se acerque un T-Rex.

