Educación agiliza las obras pendientes en Elche

La Conselleria de Educación comienza a recibir los proyectos de mejora de diversos centros escolares en Elche. La concejala de Educación, Patricia Maciá, señala que ayer mismo desde la Dirección Territorial reclamaron los de La Galia y Els Garrofers.

Y en Conselleria también tienen ya los proyectos básicos de Las Bayas y La Paz

También se ha valorado, en 20.000 euros, el arreglo de la fachada del Trinquet del instituto de Torrellano. Las obras se harán en breve.

A finales del mes de enero estuvo en Elche el secretario autonómico de Educación, Miquel Soler, y se comprometió a agilizar las obras pendientes en Elche.

La concejala de Educación, Patricia Maciá, ha indicado que ya han solicitado los proyectos básicos de los colegios La Galia y Els Garrofers.

En ambos casos se necesitan aularios de Infantil. En el primero caso hay falta de espacio y en el segundo el aula está a tres kilómetros del centro.

Añade que los proyectos básicos de Las Bayas y La Paz están ya también en Valencia.

Y en cuanto al instituto de Torrellano ya se ha hecho la valoración del coste de la obra para reparar la fachada del Trinquet. Son 20.000 euros y la obra se hará de manera inmediata.

De lo que no hay respuesta todavía por parte de la Conselleria es del instituto número 11 que, aunque no está en la previsión de las construcciones de la Generalitat, el secretario autonómico, Miquel Soler, se comprometió a intentar hacer la obra y ha confirmarla en pocos días. Pero todavía no hay respuesta.

