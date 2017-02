José Antonio Poveda: "Cuando firmo, sé lo que firmo"

Después de que ayer por la tarde firmara la rescisión de su contrato como entrenador del C. D. Eldense, José Antonio Poveda ha pasado por los micrófonos de Radio Elda – Cadena SER para intervenir en el programa “SER Deportivos” y explicar los motivos que le han llevado a tomar esta decisión a los pocos días de haber aceptado sustituir a Mario Cartagena al frente de la primera plantilla deportivista.

Con un tono diplomático y elegante, sin querer entrar en ningún tipo de polémica, el ya ex entrenador del C. D. Eldense ha reconocido que, tras el desenlace de su situación, está “bastante más tranquilo” advirtiendo que “en ningún momento voy a decir nada que pueda perjudicar al club ni a nadie que esté ahora mismo ahí”.

Poveda asegura que no se arrepiente de haber aceptado el reto de dirigir al Deportivo mientras que “seguro que me hubiera arrepentido si no lo hubiera hecho porque yo no sabía cómo iba a salir esto. Era una oportunidad para mi y a todo el mundo le gusta estar en el Eldense” añadiendo que “como no es lo que yo pensaba, me marcho y ya está”.

El técnico no ha querido entrar en detalles sobre el contenido de las reuniones a las que hizo referencia Nobile Capuani en la rueda de prensa del lunes en la que aseguró que Poveda había aceptado las normas ante todos los jugadores y luego no las cumplió. “Yo no voy ha hablar sobre lo que se ha dicho en reuniones privadas de ningún tipo, eso que quede bien claro” añadiendo que “yo cuando firmo un contrato sé lo que firmo pero me he dado cuenta de que no es lo que ellos quieren de mi o lo que yo le puedo dar al club. Me quiero apartar porque no estoy a gusto ni cómodo por lo que prefiero marcharme porque el club tiene que seguir su curso”.

José Antonio Poveda / Cadena SER

José Antonio Poveda reconoce que lo que ocurrió el domingo en Sagunto fue un pequeño galimatías con él dando órdenes desde el banquillo y Filippo Di Pierro haciendo lo propio desde un córner aunque lo achaca a que “el partido iba como iba, Filippo quería ayudar y lo hizo de esa manera. En ese momento pensé que lo mejor era hacer lo que hice con lo que si me he equivocado, me he equivocado yo”.

No entra a valorar el cambio de horario de los entrenamientos porque “llegado el momento ya me daba igual porque tenía claro que no iba a volver a entrenar”.

Asegura que no ha sido complicado llegar a un acuerdo para la rescisión del contrato “gracias a la mediación de Alfonso Ortuño” presidente de la Junta Gestora e insiste en que “yo quería marcharme ya porque me estaba haciendo daño a mi, a mi familia y, en cierto modo, al propio C. D. Eldense”. Y sobre su finiquito ha manifestado que “Alfonso me dijo que firmara y yo firmé”.

No oculta que los gestores del club le comunicaron que querían que se quedara“en el cuerpo técnico con Filippo pero no podía continuar después de todas las cosas que han pasado”.

A partir de ahora, José Antonio Poveda se centrará en su trabajo ajeno al fútbol a la espera de que lleguen ofertas para la próxima temporada aunque tiene intención de hablar con Joaquín Maestre para que le permita matar el gusanillo en el Elda Industrial.

Ha calificado esta experiencia como “enriquecedora para seguir aprendiendo”.

