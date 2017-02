Los artesanos también solicitan ayuda

Los artesanos granadinos son uno de los exponentes más valiosos de la Semana Santa de Granada. La calidad de sus trabajos les permite competir no sólo en el mercado cofrade de la provincia sino también abrirse paso en otros lugares de Andalucía o de España, más allá de los habituales focos de atención como pueden ser Sevilla, Córdoba o Málaga.

Actualmente, en Granada capital y en el área metropolitana se cuentan unos diez talleres de artesanía cofrade, que trabajan la orfebrería, el textil, la pintura, la escultura, la talla o el dorado. Todos ellos han trabajado tanto para la Semana Santa de Granada como para la de otros lugares aunque, si algo tienen en común, es su preocupación por la falta de ayuda que tienen por parte de las instituciones.

"Nos están acribillando a impuestos", dice uno de ellos. "A mí me preocupa el futuro de esta profesión, no podemos pagar aprendices para que continúen con el oficio", sostiene otro. "No sé al resto de artesanos, pero nosotros para el Ayuntamiento es como si no existiésemos", asevera uno de los artesanos mientras interrumpe su trabajo para atender a SER Cofrade. Con un tono de humor otro artesano nos dice: "Aquí nadie nos echa una mano, salvo al cuello".

La sensación que tienen los artesanos cofrades es que están infravalorados y que existe, en algunos casos, una competencia insana que no les permite levantar cabeza. Uno de estos artesanos está preocupado especialmente por esta situación: "¿Cómo puedo ajustar los presupuestos si además del alquiler de mi local tengo asegurados a todos mis empleados, pago el IVA y sólo facturo en "A"? ¡No sé cómo lo harán los demás para rebajar tanto los precios, pero a mí los números no me salen!".

Sobre el actual sistema fiscal los artesanos también muestran su descontento. Muchos de ellos se quejan de no poder contratar a más personas porque no tienen cómo pagarles. La doradora Encarnación Rodríguez, que trabaja junto a Cecilio Reyes, nos dice: "Con lo que cuesta contratar a alguien no puedo perder tiempo de mi trabajo y, además, enseñarle a un aprendiz cómo es el oficio". Alberto Quirós, orfebre, comenta que todo cuanto gana es para poder pagar sus cuotas de autónomo y poder mantener a su familia. Además, este joven escultor de la plata sostiene que su trabajo se ha convertido más que en un producto cultural en un auténtico objeto de lujo y sostiene que "con el 21% de IVA y con el control que hay ahora en las cuentas de las hermandades es imposible dejar de facturar algo y eso, tal y como está la economía en las cofradías, retrae muchos trabajos".

El bordador Jesús Arco confiesa que los impuestos le están asfixiando y que toda ayuda que pueda recibir será buena, y no necesariamente en forma de subvención. Lo mismo apunta José Manuel Martínez Hurtado: "Yo sé que en Valencia los artesanos han conseguido rebajar el IVA gracias al empeño del Ayuntamiento, no sé si aquí en Granada o en Andalucía eso será posible, pero creo que es la mejor ayuda que nos podrían hacer a los que nos dedicamos a la artesanía".

Uno de los principales gastos para los talleres, además de la contratación del personal, es el local donde trabajan. Para Cecilio Reyes o para Alberto Quirós este hecho no termina de ser un problema, ya que disponen de talleres en propiedad para desarrollar su oficio. En cambio, para otros como Jesús Arco o José Manuel Martínez sí supone un gran escollo, ya que parte de sus ganancias van destinadas a pagar el alquiler del espacio en el que trabajan.

Por ejemplo, Martínez Hurtado trabaja actualmente en un bajo, en el Realejo, después de haber tenido que haber abandonado el Centro de Artesanía de La Chumbera, en el Sacromonte. "Cuando nos echaron, me ofrecieron poder irme al Centro Artesanal El Gallo, en el Albaicín, pero yo no puedo irme allí", asegura. "El espacio está muy bien acondicionado pero, ¿cómo entran hasta allí los proveedores o los clientes?", termina por concluir.

Para Jesús Arco una de las soluciones pasaría porque el Ayuntamiento ofreciese a los artesanos un lugar donde por trabajar, un espacio cedido. Sobre la posibilidad de crear un parque empresarial, similar al que existe en Sevilla, él entiende que sería una de las grandes iniciativas que se podrían promover y, especialmente, si desde los organismos públicos se trabaja para que la renta de esos espacios sea asequible para los talleres. La misma opinión tiene Encarnación Rodríguez quien sostiene que, de existir un espacio construido con las infraestructuras necesarias para su taller, vería factible trasladarse hasta allí, especialmente si se convive con otros artesanos cofrades. Asegura que "no es lo mismo que un cliente tenga que contactar contigo que, al estar todos los artesanos juntos, pueda contactar a la vez conmigo (tallista-dorador), con el orfebre o con el bordador. ¡Eso es mucho más enriquecedor!".

Y de todo esto, ¿qué dice el Ayuntamiento?

En febrero de 2016, el grupo socialista del Ayuntamiento - por entonces en la oposición - presentaba al Pleno tres medidas de apoyo turístico a la Semana Santa de Granada, de entre las cuales se pretendía crear el Salón de Artesanos Cofrades, con el fin de potenciar el trabajo de este colectivo. Se trata de una iniciativa que, según fuentes municipales, aún está en ciernes y que sigue sin tener una forma concreta pero que en ningún caso tendría aplicación para este 2017, quizá para el año que viene.

Asimismo, desde el Ayuntamiento parece estar trabajándose en la creación de un centro de artesanías cofrades, similar a lo que en su día se fraguó en el complejo de La Chumbera con una cooperativa de artesanos. Sin llegar a precisar el alcance de este proyecto, las mismas fuentes han asegurado que desde el equipo de gobierno se está trabajando para que, en 2017 ó 2018, este proyecto sea viable, aunque todo depende del plan de patrimonio que está llevándose acabo. Un trabajo que supone conocer cuáles son los inmuebles de los que dispone el Ayuntamiento de Granada y que facilitaría la posibilidad de ceder o destinar el uso de los mismos a los artesanos relacionados con la Semana Santa.

De esta manera, parece quedar claro que el apoyo no está sujeto únicamente a una subvención a las cofradías. Siempre hay espacio para el fomento de la Semana Santa desde otras áreas y con otros métodos. Quizá lo que falte sea originalidad y trabajo.

Comentarios