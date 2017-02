El Ayuntamiento de Jaén pierde en recaudación 2,25 millones de euros

El Ayuntamiento de Jaén ha perdido 2.250.000 euros al no cobrar multas durante los dos últimos años. Es una noticia que les adelanta Radio Jaén Cadena SER. El Ayuntamiento no ha enviado al PSOE los datos de recaudación de 2015 y 2016 a pesar de las numerosas peticiones del principal grupo de la oposición. Esto llevó a los socialistas a sospechar que podía haber unos malos resultados en la recaudación municipal pero no imaginaban tal desastre económico.

La concejala socialista, Matilde Cruz, recuerda que durante la legislatura en la que estuvieron al frente del Ayuntamiento de Jaén, el servicio de recaudación se realizaba a través de la Diputación, lo que permitió recaudar 1,5 millones de euros al año. Sin embargo, el PP rompió este acuerdo en 2015 y el servicio se privatizó entregándose a la empresa Vialine. Los socialistas critican que este cambio ha reducido los ingresos procedentes de las multas a pesar de que José Enrique Fernández de Moya, alcalde en 2015, apuntaba a una recaudación de 1,2 millones de euros (300.000 menos que la Diputación). Sin embargo, solo aparecían presupuestados 900.000 euros por el tanto por ciento correspondiente para la empresa.

Pero estos números han sido peor de lo estperado. Cruz denuncia, tras haber consultado los informes correspondientes, que en 2015 tan solo se recaudó en voluntaria 259.000 euros, aunque 22.000 euros fueron a parar a manos de Vialine, por lo que se perdieron 1.250.000 euros respecto a la gestión de Diputación de Jaén.

En 2016 la situación no mejoró mucho. Vialine recaudó en voluntaria 609.650 euros, de los que se pagaron 100.000 euros a la empresa lo que se tradujo en otro millón de euros perdido para la ciudad. Con los datos en la mano, se consiguieron recaudar finalmente 10.073 euros, una cantidad insignificante que se convirtió en negativa al tener que pagar los 11.495 euros que costaron las licencias informáticas. Todo esto sumar 2.25 millones de euros perdidos en dos años que, según la edil socialista, Matilde Cruz, podrían haber servido para solucionar asuntos estancados de la capital.

El PSOE acusa a la empresa de llevar a cabo una pésima gestión y critica la ineficacia del Ayuntamiento. Por ello piden, que el servicio de recaudación de multas vuelva a la Diputación ya que el contrato con Vialine termina en abril. Cruz explica que esto sería algo "rápido y eficiente". La segunda opción sería municipalizar el servicio dotando a los funcionarios de los medios necesarios.

La polémica de Vialine

La llegada de Vialine a Jaén estuvo rodeada de polémica. La concejala del PSOE, Matilde Cruz, señala que esta empresa llegó a la capital por las amistades de José Enrique Fernández de Moya con el entonces Presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Íñigo de la Serna. De hecho, Jaén fue la primera ciudad que se sumó a este sistema "sin solvencia y sin experiencia que ha resultado ruinoso para la ciudad".

