Lebrón, Rosillo y Adrián, bajas ante el Cabecense

El CD Guadalcacín afrontará el próximo domingo su segunda salida consecutiva y lo hará sin tres de los jugadores clave en el esquema de Alberto Vázquez. El equipo pedáneo, pierde por sanción a Juan Rosillo y al canario Adrián Martín, sancionados por acumulación de amonestaciones y Lebrón deberá igualmente descansar al no prosperar el recurso presentado al Comité de Competición por la expulsión que sufrió el meta de El Torno tras cometer penalti

El Guadalcacín entiende que, con la nueva normativa, no había lugar al penalti y expulsión. Sin embargo, Competición desestimó las alegaciones presentadas en los siguientes términos: "Visto el escrito remitido por el CD Guadalcacín en el que solicita se deje sin efecto disciplinario la tarjeta roja mostrada a su jugador Antonio Lebrón Diánez, éste Juez Único manifiesta: Que vistas las alegaciones formuladas en el sentido de no estar de acuerdo con lo redactado por el colegiado en el acta arbitral, ya que su jugador derriba al adversario en la disputa del balón, y que con la nueva reglamentación debió sancionar la acción con tarjeta amarilla. Una vez visionado el contenido de las imágenes aportadas por el club recurrente, de la jugada en cuestión, no queda desvirtuada la presunción de veracidad de que goza el acta arbitral, (Art. 27.3) del Código Disciplinario de la RFEF., por la circunstancia de que su jugador llegara a tocar al contrario de forma prácticamente coetánea con la pierna, siendo con su impetuosa acometida que inevitablemente termina provocando el violento y antirreglamentario derribo del adversario, estando el balón en disputa o no, y siendo el árbitro el responsable de las decisiones técnicas adoptadas durante el transcurso del partido, se acuerda no acceder a lo pretendido por el CD Guadalcacín, desestimando por tanto dichas alegaciones".

El partido ante el Cabecense se disputará el domingo a las doce del mediodía y tras este partido, el Guada debe afrontar un final de mes ciertamente complicado, en el que tendrán que verse las caras con el Algeciras y Betis B.

