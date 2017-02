"Gran parte de nuestras aspiraciones pasan por Chapín"

El Xerez DFC quiere confirmar su buen momento de forma el domingo ante el Viso en tierras sevillanas. El objetivo no es otro que el de lograr la tercera victoria consecutiva en liga y asaltar, con permiso del Puente Genil, el segundo puesto, que ostenta el equipo cordobés que debe jugar ante ell Xerez C.D en La Juventud. Con Juan Antonio en el banquillo, han llegado los buenos resultados y a falta de que mejore aún en su juego, a estas alturas de competición y con tanta igualdad arriba en la tabla, los puntos en juego establecen las prioridades.

El entrenador isleño reconoce que "los resultados crean buen ambiente y el equipo está en buena dinámica en todos los sentidos. Ojalá seamos capaces de culminarlo ante el próximo domingo". Pero no será fácil la empresa, porque recuerda que el rival "en este último tramo de liga está logrando buenos resultados. Es un buen equipo, como una gran mayoría de los conjuntos de esta categoría. Cuenta con futbolistas importantes. Algunos de ellos, como al portero Ramón, lo he tenido en el Cádiz. Será complicado, porque además jugamos en un campo pequeño, con un césped artificial que no está en muy buenas condiciones".

Dos equipos claramente en alza en estas últimas semanas se enfrentarán el domingo a las cinco menos cuarto de la tarde: “Llevamos muchos partidos sin perder y hemos logrado en casa ganar cuatro encuentros y dos empates. Además, contra conjuntos importantes en la mayoría de los casos. Creo que el equipo tiene una estabilidad, pero sí que es cierto que nos tenemos que acostumbrar a que en Chapín algún rival nos pueda dominar durante cierto tiempo. Pero si analizamos las ocasiones de gol, es enorme nuestra superioridad en ese sentido. El equipo transmite seguridad y los números así lo dicen".

Ya metidos en puestos de ascenso, falta consolidar al equipo en esas posiciones que dan derecho a ocupar una plaza la temporada que viene en Tercera, por eso recuerda que "la victoria sería dar un golpe de efecto importante, porque supondría estabilizarnos en la zona alta. Además, hay enfrentamientos entre equipos importantes. De cualquier manera, considero que nuestro ascenso se debe resolver en casa. Nos quedan ocho encuentros de local y siete fuera. Gran parte de nuestras aspiraciones pasan por hacernos fuertes en Chapín".

Esta semana no podrá contar con Antonio, sancionado, pero sí recupera a Guille. El delantero "podría haber jugado si hubiera sido un partido clave, pero era un riesgo innecesario", por eso el técnico explicaba que durante la semana se está trabajando la opción de jugar con uno o dos delanteros.

