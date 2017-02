'El amor no duele',nueva campaña de la Junta para desmontar mitos del amor romántico

La campaña que se pone este jueves en marcha con el lema 'el amor no duele' utilizará como plataforma las redes sociales del Instituto andaluz de la Mujer y el Instituto andaluz de la Juventud, para hacer llegar a los adolescentes de 14 a 18 años, todas las ideas equivocadas que se tienen sobre el amor como asegurar que "quien bien te quiere te hará llorar" o "sin ti no soy nada", como asegura la letra de una famosa canción. Afirmaciones que no son ciertas como enfatiza la consejera de Igualdad y Políticas sociales, María José Sánchez Rubio.

Y para desmontar estos mitos del amor romántico, en estos días previos al día de los enamorados, la campaña difundirá en las redes sociales gráficos, memes y gifts, que después se utilizarán en las aulas de colegios e institutos como herramientas para sensibilizar a los más jóvenes y que entiendan que esas "ideas erróneas que se tienen sobre el amor a veces desembocan en relaciones tóxicas y desiguales".

Un corazón herido por las flechas de cupido es la imagen gráfica de esta campaña que da continuidad a una anterior que con el lema "no te pierdas, sin libertad no hay amor" se ha venido desarrollando desde el mes de octubre en redes sociales e institutos de secundaria de toda la comunidad.

El presupuesto de la consejería de Igualdad y Políticas sociales en estas políticas asciende a 45 millones y medio de euros.

