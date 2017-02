Miguel Ángel León se apunta a tomar la alternativa en Sevilla

Tras tres años en el escalafón de novilleros con picadores, el gerenense Miguel Ángel León afronta la nueva campaña taurina con el claro objetivo de tomar la alternativa en la Real Maestranza de Sevilla durante la próxima Feria de Abril.

"Para seguir luchando en esto, uno necesita estar motivado y la verdad es que lo único que me motiva ahora es hacerme matador de toros y ojalá pudiera ser en la Feria de Sevilla". Éstas han sido algunas de sus palabras en la improvisada rueda de prensa que León ha ofrecido tras tentar un novillo de la ganadería de Lora Sangrán en la finca La Calera, muy cercana a Gerena.

Tras calificar como muy positiva su andadura como novillero con picadores, en la que ha logrado notables triunfos en plazas como Las Ventas o la propia Maestranza sevillana desde que debutó con los del castoreño precisamente en el Coso del Baratillo en mayo de 2013, Miguel Ángel León ha insitido en que "ha llegado el momento de dar el paso y, aunque está muy difícil, poder competir para hacerme un hueco en el escalafón".

En cuanto a posibles compañeros de cartel para ese día tan especial del doctorado, León ha reconocido que "la última palabra la tiene la empresa de Sevilla, pero no escondo que me haría mucha ilusión que me diera la alterntaiva el maestro Enrique Ponce con quien me une una gran amistad y por quien siento una gran admiración". aquí puedes escuchar ahora la entrevista a Miguel Ángel León...

