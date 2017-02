Andalucía is not Spain. Spain is Andalucía...que traducido resulta que sin nosotros ni hablar. Y aunque a algunos les pese, otros tarden en entenderlo, y hay quien no se va enterar en la vida...Andalucía no es España. España, es Andalucía. ¡¡Y mucho!! Por la sencilla razón de que sin Andalucía, España de inmediato, dejaría de serlo. Y dejarse ya de independentismo, que eso tiene mucha malaje, yo soy Dependentista. Porque defiendo que España pende y depende de Andalucía, de hecho España nunca lo fue hasta no poseer mi Tierra, y pobre de quien quiera comprobarlo apretándonos el cuello hasta obligarnos a emprender el camino inverso. Y quien dude del Dependentismo y utilice que hay zonas con más dinero como mejor argumento, que recuerde que también lo tenía la madrastra y sin la pobre Cenicienta se va al carajo to el cuento. Andalucía is not Spain. Spain is Andalucía...que traducido resulta que nos toca espabilar. Y fuera ya los complejos, que España sin Cataluña seguro tira palante, y sin los vascos de mis entrañas, por los fueros y conciertos, llevamos de facto un tiempo, pero ya está bien de dejar siempre a un lado a esta bella durmiente que pide a gritos que el amor propio de su pueblo, la despierte ya de un beso. Andaluces Levantaos!!! Nosotros, la región más extensa y poblada, nosotros, 10 millones de 40, nosotros, 10 millones de clientes, 10 millones de votantes, 10 millones de nosotros que podemos decir más que nadie, que este país... es el nuestro. Andalucía siempre condenada a la mediocridad, porque lo bueno debe acabar en Madrid y lo malo...lo malo no parece ni nuestro. Andalucía que firmó su propia trampa asumiendo a un partido nacional como si fuera de los nuestros, partido que siempre mira parriba en vez de luchar padentro. Partido que es español, y no andaluz y por eso nos comen siempre todos los lobbys del cuento. Andaluces levantaos!! Que el lobby más grande debería ser el nuestro!!

Andalucía is not Spain. Spain is Andalucía...que traducido resulta que sin nosotros no hay ná. Y es que en este caso el orden de los factores altera tela el producto, sobre todo el nuestro, ni tan de interior ni tan bruto. Gigante sumiso con vocación de sirvienta mamando siempre a no aspirar a nada que no sea a cantera de otros listos que nunca tendrán ni nuestra fuerza ni nuestro talento. Y esto no va de Make Andalucía great Again, aunque como afirma Antonio Gala está fuera la tierra más rica de Europa hasta que se nos puso carita de reconquistados, pero sí de que llegó la hora de que Andalucía se plante ante España por “first” primero y por tos mis compañeros. Y que no nos cuenten más cuentos de terratenientes históricos, Franco, ni Reconquista, que eso está muy bien para entender las cosas, pero dejad a Isabel y Fernando que ellos sabían que Andalucía is not Spain. Spain is Andalucía y aquí el problema es tanto Tonto a lo tonto con Andalucía lo bien que se lo montan. Porque ajolá haya llegado la hora de que aquí se peleen las cosas de otra manera...llámale nacionalismo...llámale orgullo...llámalo espabilarnos como pueblo...

Fdo: Un Dependentista andaluz, que sueña con ver cómo Andalucía despierta, se levanta, lucha, se quiere, cree y toma conciencia de su poder ...porque Andalucía no es España. España es Andalucía. Y llegó la hora de cambiar el cuento...llámale echarle huevos...llámale dependentismo...llámale tomarnos a 10 millones de votantes en serio.

Comentarios