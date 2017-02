De como el grito de Pedrerol al alcalde incendió las redes sociales

Donde saltó la alerta esta noche fue en las redes sociales. Fue pitar el árbitro el fin de partido y pedrerol lanzar un tuit que provocaba el incendio. “Alcaldeeeeeee” era lo único que ponía en el tuit , con muchas “es” al final, así, como gritando. Un grito que parecía de alegría o de partida ganada. Como si hubiese emprendido una guerra contra la ciudad. Y claro, esto ha dolido. Tanto que ha conseguido algo que pocas veces ocurre, y es que la afición del celta y el depor se uniesen en las respuestas.

Eso sí, las llamas fueron más altas en este incendio después del retuit de Alfonso Rueda. Parecía que estaba de acuerdo, aunque después aclaró, también a través de las redes sociales, que el tuit no le gustó en absoluto y que “es una pena que se alegre de la derrota de un equipo que lo merece todo solo porque alguien no ha estado a la altura de la ciudad”. Es literal. No aclara quién. El primer retuit lo borró de su cuenta.

Y en paralelo tenemos a Tebas confirmando las presiones del Real Madrid.

