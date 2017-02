El Celta se rinde al celtismo

El Real club Celta de Vigo ha publicado una carta dirigida a toda la afición en la que agradece su apoyo incondicional y les invita a seguir caminando juntos. En la misma, el club reconoce que la eliminación de la Copa del Rey ha sido un duro golpe al corazón de todos con la ilusión que se había generado por volver a una final 15 años después y quien sabe si ganarla por primera vez en la historia. Pese al mazazo invita a levantarse con la cabeza bien alta para seguir avanzando hacia el horizonte de nuestros sueños. El club asegura no poder sentirse sentir más orgullo por la afición y el equipo, por su incondicional entrega y pasión. Argumentos que, asegura, algún día harán que se cumplan nuestros anhelos. La gloria, escribe, no consiste en no caer nunca, sino más bien en levantarse las veces que sea necesario.

