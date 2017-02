Fran Ruiz: "Yo no vengo a ponerle el carné a nadie"

Poco más de un par de horas después de haberse comprometido con el club, el almeriense Fran Ruiz Casares, nuevo técnico del C. D. Eldensey sexto esta temporada, ha intervenido en el programa “SER Deportivos” de Radio Elda – Cadena SER donde en sus primeras declaraciones como entrenador azulgrana ha confirmado su compromiso con la entidad deportivista y se ha definido como “un entrenador almeriense de 40 años con muchas ganas de triunfar en el mundo futbolístico”.

Fran Ruiz ha reconocido que “hace unos días se puso en contacto conmigo José Miguel Esquembre para comentarme la situación del club. Lo hablé con mi familia, nos pareció una buena opción y aquí estamos”.

Se le conocía como “Serrano” en su época como futbolista en el Atarfe y el Granada-74 en Tercera División. Cuando consiguió el carné nacional de entrenador (Nivel III), Fran Ruiz empezó a hacer las prácticas con Unai Émeri en el Almería de Primera División, estuvo dos temporadas como primer entrenador del Comarca de Nijar en Tercera División hasta que emigró para entrenar en Bélgica y Bolivia hasta que, de vuelta a España le ha llegado esta “oportunidad única más que un marrón” teniendo en cuenta la situación del equipo, colista del Grupo III de Segunda B. Es más, está convencido de que, hasta que no se demuestre lo contrario, “la salvación está complicada pero no imposible” y sueña con que los medios de comunicación podamos utilizar el titular de “Fran Ruiz salva al Eldense del descenso”.

Se ha mostrado contundente al afirmar que no viene al Eldense para ponerle el carné al Filippo Vito Di Pierro aseverando que “Si yo le tengo que poner el carné a otro, me quedo en mi casa” para añadir que “Yo vengo a ser el primer entrenador del C. D. Eldense desde el principio hasta el fin, Filippo será mi ayudante y estará a mis órdenes”.

Fran Ruiz Casares estará el domingo sentado en el banquillo del C. D. Eldense dirigiendo al equipo cuando se enfrente al Hércules de Alicante C. F.

Comentarios