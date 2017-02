Sanidad rectifica y no castigará a los pacientes que rechacen derivaciones

El consejero de sanidad, Jesús Sánchez Martos, llegó a defender la medida en el pleno monográfico sobre listas de espera en la Asamblea. De hecho, le parecía justa la expulsión del paciente que rechazara la derivación a otro hospital hasta en cinco ocasiones. No le parecía un castigo, ni una forma de sanción.

El partido socialista presentó entonces una Proposición No de Ley para frenar esta medida. El portavoz José Manuel Freire insistía en que "no se puede consentir, no tiene justificación alguna que aquellos pacientes que prefieran ser operados por su cirujano, cerca de su domicilio y en su hospital de referencia sean castigados y expulsados de la lista de espera."

En el mismo sentido se manifestó Mónica García, la portavoz de Podemos "Las derivaciones de pacientes de unos hospitales a otros son un claro ejemplo del fracaso de la gestión de las listas de espera, que lo único que necesitan son más recursos donde haya más pacientes"

Parece que la oposición tenía razón, a tenor de la orden de la consejería a la que hemos tenido acceso. Es de la Dirección General de Coordinación de la Asistencia Sanitaria, está firmada por Sánchez Martos el pasado 6 de febrero y elimina el apartado en el que consta la baja de la lista de espera del paciente que rechace la derivación.

Tampoco es casualidad la fecha elegida para rectificar la orden, justo tres días antes de comparecer a petición propia en la asamblea para hacer balance del plan de listas de espera puesto en marcha hace un año. Para Freire es una forma de trabajar "muy poco presentable y transparente. El consejero firma una orden eliminando la medida, como le exigió la oposición, y ahora que reconoce que fue un error no lo hace público, no nos dice nada"

