Víctor advierte: "La mejor versión del Valencia tiene mucho nivel"

El Betis vuelve a competir tras el obligado parón de la semana pasada y lo vuelve a hacer en su estadio, donde jugó su mejor partido de la temporada hace tan sólo dos semanas ante el Barcelona. En casa, desde que llegó Víctor, no ha perdido todavía. Y por eso, quiere hacer valer esa fortaleza como local ante el Valencia y mantener la confianza, sobre todo cuando está tan cerca el gran partido de la temporada, el día 25 de febrero, frente al Sevilla. Además, el Valencia es el único equipo de la Liga que ha sucumbido en sus últimas cuatro visitas al Villamarín.

En una semana en la que se ha hablado poco de fútbol, y en la que Zozulya, que ha vuelto a entrenarse con el plantel verdiblanco, ha acaparado la actualidad, Víctor recupera a Piccini y a Sanabria. Donk, en cambio, se queda fuera, al igual que Felipe Gutiérrez, pese a que ha trabajado durante toda la semana con el grupo. Y por supuesto, también sigue siendo baja Joaquín. Los convocados son: Adán, Dani Giménez, Piccini, Rafa Navarro, Bruno, Pezzella, Mandi, Tosca, Álex Martínez, Durmisi, Brasanac, Jonas Martin, Petros, Rubén Pardo, Dani Ceballos, Álex Alegría, Sanabria y Rubén Castro.

El técnico bético, Víctor Sánchez del Amo, se refirió así al partido y al resto de asuntos de la actualidad del Betis:

El partido contra el Valencia. "Tienen un rendimiento irregular, puede que influenciado por lo extradeportivo, pero tiene un potencial tremendo. Hay que respetar su potencial. En casa están peor que fuera y máxima alerta porque es un equipo peligroso. Los dos queremos los tres puntos, como ya demostramos ante el Barcelona. El Valencia siempre aspira a estar en Europa, pero ahora está lejos de los objetivos. Tenemos que pensar que nos vamos a enfrentar a un equipo que puede dar su mejor versión y su mejor versión tiene mucho nivel".

Lesionados. "Joaquín sentía unas molestias, estaba incómodo y se ha visto que tiene molestias en otra zona de la lesión. Tiene un tratamiento para tratar esas molestias. El día a día marcará el avance de su recuperación. Sanabria ya está, aunque le falta ritmo de competición. Si está es porque puede competir".

El partido aplazado. "Bueno o malo no competir... No le dedicamos tiempo a eso. Es lo que ha tocado, tras volver de La Coruña jugamos un partido de entreno y hay que adaptarse pensando en el partido ante el Valencia, un rival que nos pondrá las cosas muy difíciles. Todos queríamos jugar, pero no se puede poner en riesgo la vida de una persona. Que sirva para tener la máxima seguridad en los estadios. Es algo que altera la planificación, pero no hay que poner excusas. Competimos para ganar, aunque el calendario esté más apretado. Queremos que el partido aplazado se juegue lo antes posible. Queríamos jugar tras el del Valencia, pero tenemos el viernes al Granada. Pero no se puede mover ese partido. La Liga no nos ha dado ninguna fecha definitiva. Pedimos jugar ya, tras el Valencia. Yo prefiero no jugarlo en la semana previa al derbi, pero el calendario marca. Mejor miércoles-domingo que martes viernes".

La Copa y el Alavés. "Lo intentamos. El Alavés tendrá méritos por llegar a la final. Es un equipo muy competitivo. Especular no te sirve de nada. Intentamos pasar, pero nos quedamos fuera. En Copa, o compites para ganar o la revancha está el año que viene".

Zozulya. "Entrena con nosotros porque tiene permiso del Rayo hasta que se solucione un tema nada agradable. No vamos a permitir que un profesional no pueda ni entrenarse".

