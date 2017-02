El Señor del Calderón

Hay estadios que a uno se le dan bien y otros a los que es mejor casi ni viajar porque no te sale nada. El idilio del Tucu Hernández con el Calderón ha sido intenso, bonito y también efímero. Intenso porque allí se vivió un impresionante y titánico duelo en la Copa del Rey del año pasado; bonito porque el Zidane de la Pampa nos dejó uno de los goles de más bella factura que, seguramente, se abran podido ver a orillas del Manzanares en los últimos tiempos; y efímero porque el Calderón se despide, cierra por traslado, aunque le va a brindar este domingo al Tucu la posibilidad de despedirse como se merece.

Le ha marcado 3 goles en 3 partidos disputados en el estadio Colchonero y, curiosamente, los tres con el mismo jugador marcándole: Godín. Nunca es fácil marcarle al Atlético, menos en el Calderón y, mucho menos, si el que fija tu marca es el central charrúa. Y también hay porteros que se te dan bien y otros a los que no le tienes cogida la medida. El Tucu visitó en tres ocasiones el Calderón y en los dos en los que estaba Moyá de titular marcó 3 goles; el pasado año, en Liga, con Oblak titular, se quedó sin su cita calderoniana con el gol y el Celta perdió 2-0. En sus otras dos visitas, con sus goles, un empate y una victoria.

En la Copa del Rey del año pasado el Celta tenía que defender el 0-0 de la ida, ponerlo en valor y evitar las acometidas de un Atlético de Madrid que, ese año, se había cargado a Barcelona y Bayern en eliminatorias. Y apareció el Tucu para marcar de cabeza y para encarrilar la eliminatoria. Córner que saca en corto Wass, sorprende Orellana con un movimiento rápido al pico del área, centro perfecto y remate aéreo anticipándose a Godín del Tucu Hernández. El hombre que aparece en los partidos grandes. Reaccionó el Atlético de Madrid, se puso 1-1 y, curiosamente, antes del gol de Guidetti, el sueco le da una asistencia a Pablo Hernández que marca a puerta vacía pero lo anula el asistente. Marca Guidetti el 1-2 y, cuando el Atlético se iba arriba con todo, volvió a emerger la figura del Tucu desmarcado como un delantero más, centro de Hugo Mallo y le gana la partida a Godín para rematar nuevamente de cabeza y cruzársela a Moyá.

Pero hace dos temporadas nos dejó uno de los golazos más señoriales que se puedan recordar. Un recurso al alcance de muy pocos y que no tuvo la trascendencia que aquel gesto técnico se merecía. Empezado este año 2017, marcaba Giroud un gol con el Arsenal que no tenía la factura tan estética y acrobática del gol del Tucu, pero muchos ya lo catalogaron como el gol del año. Centra Planas templado desde el centro del campo, Godín fija su marca y posiciona el cuerpo para evitar el salto de cabeza del Tucumano, que gira su cuerpo, se posiciona de espaldas y, cuando amaga una media vuelta, lo que hace es tirar del recurso del tacón. Un recurso del tacón a una bola que cae con nieve en un centro templado desde 50 metros y con Godín fijando la marca. La toca perfecta para orientar el remate que descoloca por completo a Moyá que no se lo esperaba.

Como en la vida, el fútbol también te da otra oportunidad y el Tucu querrá aprovecharla. En el Calderón hay una buena y una mala noticia para los supersticiosos: la mala es que los tres goles del Tucu fueron con la marca de Godín; el uruguayo es baja por lesión. La buena para el chileno-argentino es que Oblak sigue lesionado y será titular Miguel Ángel Moya. Sí, al que le marca los goles de bella factura. Vuelve el Señor del Calderón.

