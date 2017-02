C. D. Eldense - Hércules C. F.: vencer o morir (D. 17:00 h)

Con el espartano lema de “vencer o morir” afronta el C. D. Eldense (20º: 13 Ptos.) el partido de esta tarde (17:00 h) en el estadio municipal “Nuevo Pepico Amat” de Elda contra el Hércules de Alicante C. F. (5º: 39 Ptos.) en la 25ª jornada de liga en el Grupo 3 de la Segunda B de fútbol con arbitraje del ciudadrealeño de Daimiel, Ricardo Escudero Marín que a sus 32 años cumple su quinta temporada en la categoría y cuyo referente en lo que a partidos dirigidos al Eldense se remonta a la 3ª jornada de liga de la temporada 14-15 cuando los azulgranas vencieron 3-1 al C. D. Alcoyano.

Con entrenador nuevo en el banquillo, el malagueño Fran Ruiz Casares que llegó al club, El Deportivo intentará dar la sorpresa y vencer a un Hércules que llega a Elda con la necesidad de vencer después de haber encadenado dos derrotas consecutivas que le han sacado de los puestos de privilegio.

Fran Ruiz podrá contar con el centrocampista brasileño Hugo de Marchi y el delantero polaco Patryk Parol además de con el medio centro defensivo alemán con nacionalidad armenia, David Azin al haber llegado esta semana el transfer internacional de los tres.

A pesar de que el partido ha sido declarado por la Junta Gestora azulgrana como “Medio Día del Club”, se espera que el recinto eldense registre una buena entrada teniendo en cuenta que es probable la presencia de medio millar de aficionados herculanos en las gradas y, a pesar de las protestas de algún sector, la afición local se ha ido animando y el ritmo de la venta anticipada ha sido mejor de lo esperado.

Comentarios