Sin el gol de Rubén, es imposible

La historia del partido frente al Valencia es muy conocida en los últimos años en el Betis. Si no marca Rubén es muy diíficil, imposible, que el equipo verdiblanco consiga la victoria. Los hay críticos con el delantero que lo señalan como responsable cuando el canario pierde la puntería. Así de injusto. Sin embargo, la lectura lógica es que, en los últimos años, el Betis no ha conseguido traer a jugadores que lo acompañen en tan importante tarea. No lo hizo Maciá y tampoco Torrecilla.

Por ocasiones, el Betis mereció ganar. Dos palos y una clara ocasión de Rubén. Aunque también es cierto que el colegiado no señaló un claro penalti por manos de Pezzella, que pudo cambiar el resultado del encuentro. El Betis, cuando Ceballos y Rubén aparecieron en el juego, fue mejor, pero no encontró la portería. Con Dani Ceballos ocurre algo parecido a lo del canario: está demasiado solo en la creación.

El partido evidenció otra carencia: el banquillo. En el momento que necesitó reaccionar, ni Jonas martin ni Sanabria aportaron lo esperado. Víctor tiene poco banquillo y, además, no es amigo de tomar riesgos cambiando el dibujo táctico.

Con todo ello, el Betis sigue en zona de nadie, compite, pero no convence. Su mayor motivación, está claro, es el derbi. Por ello, Ceballos y Pezzella vieron la quinta tarjeta en los minutos finales del encuentro.

