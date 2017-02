El Nueva Elda F. S. es un ciclón (2-9)

La goleada que le ha infringido esta mañana el C. D. Nueva Elda F. S. al F. S. Callosa del Segura (2-9), acerca a los de David Valverde “Dada” al sueño de luchar por el ascenso a la Segunda B del fútbol sala español mucho más después de que el Sporting San Vicente – Hércules F. S. haya ganado, también esta mañana, al C. F. S. Horadada (2-1) lo que coloca al equipo eldense mucho más líder con catorce puntos de ventaja sobre el tercer clasificado, el C. F. S. Horadada, y seis sobre el segundo, el Sporting San Vicente, que por cuestiones burocráticas no puede luchar por el ascenso.

Fiel a su idiosincrasia, el Nueva Elda ha pasado de encarrilar el partido muy pronto colocando el 0-2 en el marcador a los ocho minutos gracias al gol de Aarón Barceló en el minuto seis y al que se ha marcado en propia meta el equipo local, a ver cómo el Callosa del Segura empataba a dos a falta de siete minutos para la conclusión de la primera mitad si bien al descanso, el resultado volvía a ser favorable a los eldenses (2-4) después de que Álvaro y David García batiesen la meta local.

En la reanudación, el partido no tuvo más color que el que le quisieron dar los hombres de Dada que poco a poco fueron abriendo brecha para acabar con el definitivo 2-9 con goles, en ese segundo tiempo, de David, Abel (2), Reda Carrillo y Aarón Barceló.

La próxima semana, el C. D. Nueva Elda F. S. recibe la visita del S & C Publicidad Aspe en el Pabellón de Madera de Elda.

