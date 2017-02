El Xerez C.D lograba el triunfo ante uno de los mejores equipos que, hasta ahora, han pasado por el campo municipal de La Juventud. El Puente Genil, que dominó en la primera mitad y que pudo sentenciar en la segunda, perdió ante un rival que, a pesar de las numerosas bajas, nunca dio el partido por perdido.

Vicente Vargas, que fue expulsado por el colegiado de la contienda, destacaba el gran trabajo que hizo su equipo ante “un gran rival, que ha demostrado el porqué de su posición en la tabla. Ha sido un partido intenso, teníamos muchas bajas y hoy hemos sabido sufrir para ganar el partido”. El preparador azulino, reconocía que “en algunos momentos hemos tenido suerte, la que nos ha faltado en otras ocasiones, pero así es el fútbol”. Los últimos minutos del partido fueron auténticamente de infarto. Del 1 a 3 se pasó al empate y de ahí a la victoria con el gol de Carlos y a sufrir hasta el final, tanto que “esta temporada no recuerdo haber sufrido tanto, no sólo porque hemos tenido que remontar dos veces en el marcador, sino porque hemos tenido que echar mano de gente que no estaba siendo habitual y han dado la cara. Algunos decían que el equipo no andaba bien físicamente y hoy hemos demostrado que no era así”.

Se enfrentaban en el municipal dos aspirantes al ascenso y mucho se había hablado esta semana de la importancia de los puntos en juego, de ahí que el entrenador no tenía dudas a la hora de confirmar que, en efecto “en juego había más que tres puntos, el golaverage es muy importante y a nosotros nos da un plus de moral después de la semana difícil que hemos dejado atrás con lesiones y sanciones. Estoy encantado con el partido que se ha hecho y con la actitud de este equipo, que ha vuelto a demostrar que sabe sobreponerse a cualquier adversidad”, concluye.

Comentarios