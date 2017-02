El Jerez Industrial vence y se confirma como aspirante

El Jerez Industrial sigue en la pelea por alcanzar la primera plaza. A la espera de que pinchen los de arriba, no se ha dado el caso en esta última jornada, los blanquiazules tienen que ir a lo suyo, que no es otra cosa que ganar, para recuperar no sólo el terreno pedido en una liga demasiado irregular para los de Mendoza, sino la autoestima perdida en algunas jornadas aciagas para el equipo jerezano.

Un solitario gol de David Piñero durante el primer cuarto de hora de la segunda parte, fue suficiente para noquear a los gaditanos, a los que superan en la clasificación. Una victoria muy importante qur tiene más valor si cabe por las bajas que sumaba el equipo en esta jornada y porque los últimos quince minutos del encuentro lo disputaron con un hombre menos, por la expulsión de Rodri.

En el Jerez Industrial debutó en la segunda parte el último fichaje, Sergio Iglesias, que debe ser una pieza importante en el centro del campo en este tramo final del campeonato.

Tras este triunfo, el equipo se mantiene a cuatro puntos del líder, que continúa siendo el Chiclana Industrial, que venció en un campo muy difícil como el de Villamartín. El próximo domingo, derbi local ante el San José Obrero, que perdió en Chipiona con un contundente 4 a 0.

