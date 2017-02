Sanciones de 1.500 euros a personas dedicadas a la venta ambulante

La Plataforma SOS Racismo ha denunciado que un vecino de A Coruña, natural de Senegal, vendedor ambulante en la Calle Real ha recibido una sanción de 1.500 euros del Ayuntamiento que no puede pagar. La sanción se produce medio año después de que la policía local incautara los paraguas y sombreros que estaba vendiendo. Una mercancía que le fue devuelta una semana después al acreditarse que no había sido falsificada si no comprada en comercios mayoristas de A Coruña.

El vecino, M.F., recibió la sanción por no disponer de licencia administrativa para el ejercicio de la venta ambulante. SOS racismo pide al gobierno de la Marea la retirada de la sanción impuesta en una ciudad que, recuerda, se proclamó Cidade de Acollida en el año 2016. Pide alternativas para este colectivo y defiende el derecho a ganarse la vida.

Critica intervenciones policiales a su juicio abusivas contra colectivos emigrantes dedicados a la venta ambulante tanto en la Calle Real como en otros emplazamientos como la Plaza de San Agustín.

