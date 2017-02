Carlos Álvarez y el triunfo como obsesión

Aún con la reseca del buen partido que hizo el equipo ante el Puente Genil, los jugadores se centran esta semana en el Rota, con el que medirán fuerzas el próximo domingo a las cuatro y media de la tarde.

Para ese encuentro, Vicente Vagas recupera a Alberto, Quirós y Abraham, que no pudieron jugar por sanción ante el conjunto cordobés. Kevin cumplió el primero de los dos partidos de castigo, por lo que aún no está disponible. Los dos lesionados son, Barragán sufre una rotura de 4,5 centímetros en el cuádriceps y Rubén Gómez, que se rompió la clavícula en un choque con el portero del San Juan. Vicente Vargas pendiente esta semana de la evolución de Javi Gómez, que lleva dos semanas ausente con un esguince de rodilla. Además, José Vega y Carlos Álvarez acabaron con algunnas molestias, que no parece que sean importantes.

El partido del pasado domingo dejó muy buenas sensaciones. El equipo, tal y como hizo ante el Lora, se sobrepuso a las adversidades. El gol de Carlos Álvarez, desató la locura en La Juventud, un tanto más que resultó decisivo y que salió de las botas de un delantero que se resiste a ser sólo un jugador revulsivo. El jerezano, acabó con una sobrecarga muscular, producto del esfuerzo tras una semana en la que, por motivos laborales, a penas pudo participar en los entrenamientos de la semana. A pesar de todo, dice que se encontró “bien, dentro de lo que cabe, al menos durante los primeros 60 0 70 minutos”.

Sobre el triunfo del domingo tiene claro que “nos servirá para coger mucha moral, teníamos muchas bajas y nos enfrentábamos a un buen equipo, por eso creo que esta victoria supone quizás, algo más que tres puntos”. Reconoce que el encuentro tuvo una enorme dificultad, “justo cuando estábamos mejor nos marcaron, pero supimos reaccionar, el equipo estuvo de diez”, asegura.

El goleador azulino destacó el papel de la afición xerecista, “estuvo genial, los que nos apoyan siempre están, son fieles y desde aquí lo único que puedo hacer es darle las gracias y les animo a que siga, porque el equipo está comprometido a pesar de los palos, con el apoyo de ellos estaremos y ahí arriba”.

Por último y huyendo de euforias, Carlos dejó claro que para aspirar este año a lo máximo “debemos mantener una regularidad, ante el San Juan no estuvimos, eso lo hablamos, no es normal que una semana estemos muy mal y otra muy bien, debemos mantener una línea, aquella derrota nos sirvió y la prueba la tenemos en el partido que hicimos ante el Puente Genil”.

