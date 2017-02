Cada vez menos viajeros en autobús

Los autobuses urbanos de Asturias continúan con la tendencia a la baja en lo que a ocupación se refiere. Los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística respecto del año 2016 confirman el hecho de que cada vez se usa menos este medio de transporte en Asturias. Durante el año pasado, el número de viajeros ha descendido un 0,7% respecto a 2015, cuando, a nivel nacional ascendió un 2,4% de media. La palma se la lleva el mes de diciembre pasado. Ahí el descenso de usuarios del autobús en la región se situó en un 4´5%, tomando como referencia el mismo periodo del año anterior. De hecho, Asturias es la comunidad autónoma con peores resultados durante 2016.

Cabe pensar que esos viajeros perdidos por el autobús han buscado otro medio de transporte alternativo, pero no parece así. O al menos, no parece que hayan sustituido el autobús por el ferrocarril, sino por el vehículo particular. Y es que las cifras de pasajeros en los trenes de cercanías continúan descendiendo también; en algunos casos, como el de la antigua FEVE, de manera espectacular, mientras que el uso del coche continúa siendo habitual para un número, parece, creciente de ciudadanos.

Hemos buscado el análisis de la patronal del transporte de viajeros por carretera en Asturias (CAR). En Asturias Hoy por Hoy hemos hablado con su gerente Arantxa Fernández que achaca el mal al descenso de la población y a la poca eficiencia del autobús en la región: “La velocidad comercial de los autobuses es baja comparada con el vehículo particular. Continuamos pidiendo a las administraciones carriles reservados para el transporte público para aumentar esa velocidad y que a usuario le resulte tan atractivo como para usar el autobús en vez del coche”.

El contrapunto a estos datos publicados por el INE lo pone el Aeropuerto de Asturias, La terminal de Santiago del Monte se consolida como la tercera del norte de España tras los aeródromos de Bilbao y Santiago de Compostela, siendo la de mayor crecimiento durante el mes de enero, cuando ha movido 89.039 pasajeros, un 17,3% más que durante el mismo mes de 2016.

Comentarios