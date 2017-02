3 restaurantes para comer laconada en A Coruña

Hola mariner@s

O debería decir feliz San Valentín. Seguro que muchos estáis pensando que publicando un post el 14 de febrero la temática es obligada: el amor, los regalos... Pero no. El año pasado ya os di unas cuentas ideas para salir victoriosos en este día (podéis volver a leerlo, aquí) y esta vez se nos acumulan las fiestas porque tenemos encima el Carnaval. Así que hay que ir pensando en un disfraz y sobre todo en comer bien. Es hora de volver a las aldeas a por filloas, a reunirnos en casa de los padres en torno a una buena cachola, pero también de comer con los amigos con la excusa de una laconada. Así que esta vez os traigo hasta el blog unos restaurantes en los que disfrutar de un buen cocido y caldo gallego entre amigos.

1. Manolito

Es un clásico de A Coruña. Un restaurante donde tienes garantizado un menú excelente pero que muchas veces se nos escapa de precio. Así que por qué no aprovechar esta época del año en donde el precio de las laconadas suele ser bastante similar. En Manolito cuestan 25 euros por persona o 20 sin bebida. El precio incluye todo lo que debe llevar un buen cocido gallego: sopa del lacón, lacón, cachola, oreja, morro, costilla, grelos, garbanzos, chorizos y patatas. Todo marinado con vino Mencía o Rioja Crianza. Para el postre no podían faltar las orejas, filloas y el café de pota. Ya se me está haciendo la boca agua.

2. Lagar de José

Prácticamente la misma oferta hace O Lagar de José. Si todavía no conocéis este restaurante ya estáis tardando. Un bar - cafetería durante el día pero que ofrece unas estupendas comidas y cenas en su comedor, además de pinchos gratis durante toda la noche. Y como no podía ser de otro modo, en estas fechas, también ha organizado un menú carnavalero con todo lo que debe llevar una buena laconada por 25 euros.

O Lagar de José está en la calle Posse, 25, muy cerquita del parque de Europa y el centro comercial Cuatro Caminos y os aconsejo que reservéis mesa porque suelen estar muy demandadas.

3. Mesón Os Castros

Probé su laconada hace años y fue todo un acierto. Este mesón de la calle Monte das Moas es un local muy recomendable para organizar cenas y comidas de grupo. Prueba de ello son sus críticas en TrypAdvisor. Su carta es de comida casera, así que es un lugar ideal para decantarse por una menú tan tradicional como del que hablamos. Tengo entendido que ofrece cocidos, no solo en Carnaval, sino durante todo el año.

Estas son mis tres recomendaciones de hoy, pero en estas fechas casi todos los restaurantes preparan lacón con grelos por encargo. De hecho, el Ayuntamiento ha vuelto a organizar las jornadas Lacónicas. Es su segunda edición y me da la sensación que esta vez hay más oferta que en la anterior. Aquí podéis consultar los restaurantes participantes y el precio de cada uno de ellos. Están entre los 18 y los 30 euros.

Las jornadas incluyen también actividades paralelas para el 25 de febrero en la plaza de Lugo y el 4 de marzo en San Agustín. Este último consiste en un showcooking con degustación sobre Os segredos do cocido, de la mano de Antonio Amenedo. Es necesario inscribirse previamente en el teléfono 636 447 574 o a través del mail xornadaslaconicas@gmail.com y sed rápidos porque solo hay 15 plazas.

En cambio, el sábado de Carnaval habrá actividades para niños y mayores. Están previstos talleres infantiles gratuitos para niños de entre 5 y 10 años, pero también filloas y orejas gratis y otro showcooking, este a cargo de Gorka Rodríguez, de la pulpeira de Melide.

Hasta aquí mis recomendaciones gastronómicas de hoy. Pero si os habéis quedado con ganas de más podéis leer el post que escribí sobre cómo disfrutar del Carnaval coruñés en el que os hago un resumen de los imprescindibles del Entroido en A Coruña. Importante para que ni el tiempo os pueda arruinar la fiesta.

¿Os ha gustado mi resumen? Espero que os haya abierto el apetito. En un par de semanas estaré por aquí de nuevo, aunque todavía no tengo clara la temática ¿Alguna propuesta o petición? Estaría encantada de oírla. Mientras tanto,

¡Feliz Entroido!

