El Elda Promesas C. F. coquetea con el Benfica

El Elda Promesas C. F. celebra hoy su tercer aniversario. El club de fútbol más joven de Elda ha crecido como la espuma en este corto espacio de tiempo desde que un grupo de padres decidió dejar el Castillo de Elda al que pertenecían y fundar esta entidad para dar cabida a sus hijos en edad alevín y a otros que entrenaban “por libre” en el campo anexo al viejo estadio “Pepico Amat” en cuyo campo principal han venido entrenando hasta esta temporada, en medio de los agujeros y la hierba sin cortar que había en el descuidado, por el desuso, terreno de juego, hasta que con la resiembra tras el Campeonato de España de Supercross que se celebró ahí, la concejalía de Deportes les ha enviado a los campos de La Sismat para compartir espacio con la gran cantidad de equipos que entrenan y juegan en esa instalación municipal.

Gaspar Fernández, presidente del Elda Promesas C. F. / Cadena SER

Gaspar Fernández, presidente del Elda Promesas C. F., ha pasado hoy por el programa “SER Deportivos” de Radio Elda Cadena SER para recordar los recientes orígenes de la entidad que comenzó con tres y ya aglutina a once equipos hasta la edad cadete incluido uno que compite en el campeonato local de fútbol – 7.

El presidente del Elda Promesas C. F. ha manifestado que están en contacto con el Benfica de Lisboa (Portugal) para establecer unos lazos de colaboración“con una de las escuelas futbolísticas más importantes de Europa” e incluso que “es posible que en nuestro torneo que se disputará el 27 de mayo, venga algún equipo portugués” matizando que “no queremos perder nuestra esencia y el motivo por el que se creó el club”.

Fernández ha destacado la “complicidad” que tienen los padres de los jugadores para llevar adelante este proyecto porque “contamos con la opinión de todos ellos y cada equipo tiene un delegado que transmite eso a la directiva” adelantando que es muy posible la inclusión de un equipo juvenil en el organigrama del club “para dar cabida a los cadetes que pasan a esa edad” e incluso un equipo amateur pero Gaspar Fernández prefiere no arriesgar“cuando no tenemos presupuesto porque no queremos coger dinero de las cuotas de los pequeños para sufragar los gastos de un equipo mayor ya que lo que queremos es que cada equipo se financie de manera autónoma”.

