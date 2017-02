Petrer pone en marcha 18 cursos de formación gratuitos

El Ayuntamiento de Petrer, a través de la Concejalía de Desarrollo Económico, ha programado un total de 18 cursos de formación gratuitos para el primer semestre de 2017 con una oferta total de 420 plazas.

Hay una gran variedad de cursos de interés general como manipulador de alimentos, carretillero, etc.; cursos orientados a empresas y comerciantes, en los que se abordarán temáticas tan diversas como montar una tienda online, manejo de redes sociales, publicidad en Internet…; y un bloque final de cursos que ponen el foco de interés en los idiomas.

Los interesados se pueden inscribir de manera on-line a través de la web www.petreremprende.es, una novedad en toda la provincia de Alicante, aunque la inscripción también se puede hacer directamente en la Concejalía de Desarrollo Económico.

El concejal de Industria, David Morcillo, ha subrayado que la oferta de cursos ha sido consensuada con todos los grupos políticos municipales, “a los que desde el principio se les ha invitado a proponer ideas, incorporándolas en la oferta”.

El primer curso programado, “Informática básica”, está previsto los días 22, 23, 24, 27 y 28 de febrero. La actividad continuará en marzo con los cursos “Oratoria y Comunicación no verbal”, “Factura-e para empresas”, “Búsqueda de empleo en redes sociales”, “Obradores para elaborados alimentarios artesanos”, “Gestión de Facebook, Instragran y Twitter para empresas”, “Oral English in real situations and more incredible experiences” y “Curso de prevención de riesgos laborales en albañilería según Convenio de la Construcción”.

En abril, los cursos programados son “Cómo preparar tu entrevista de trabajo”, “Manipulador de alimentos y alérgenos” y “Economía social: cómo crear tu cooperativa”.

Ya en el mes de mayo, los interesados podrán inscribirse en los cursos “Servicio básico de alimentos y bebidas post-restaurante” y “Community Manager y gestión de redes sociales”.

La oferta se completa con los cursos de junio y julio “Voluntariado europeo: en qué consiste y cómo puedo ser voluntario”, “Cómo publicitar tu negocio en Internet: Adwords y Facebook Ads”, “Shopify: cómo montar una tienda online” y “Técnicas de venta y gestión de perfiles online”.

Los cursos tendrán lugar en tres espacios diferentes: las aulas de las que dispone la propia concejalía, el Centro de Participación Las Cerámicas y las instalaciones de PBC Coworking.

