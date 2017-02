Israel será baja el domingo ante el Rota

Vicente Vargas no va poder contar con Israel para el encuentro del domingo ante el Rota. El jugador azulino, vio la quinta cartulina amarilla ante el Puente Genil y será sancionado esta semana. La intención del club era recurrir esa tarjeta, siempre que dispongan de las imágenes de la jugada, aunque el propio jugador no se muestra muy optimista al recordar la acción en la Cadena SER: “Salgo a presionar al media punta del Puente Genil y al meter un pase a la espalda nuestra, me da en el brazo. No tengo intención de darle con la mano, pero la acción de ataque era peligrosa”.

El xerecista, además, tiene molestias en el tobillo que no terminan de remitir y que viene arrastrando desde el partido ante el Chiclana, último del pasado año, “llevo casi dos meses con molestias y no acabo de recuperarme. Me dicen que es un pequeño esguince de ligamentos. Me han mandado rehabilitación pero yo no quiero parar. Estuve un mes parado por culpa de una lesión en el gemelo y me costó mucho volver a estar bien, intentaré parar lo menos posible”, asegura el futbolista.

Las bajas que presentaba el equipo ante el Puente Genil el pasado domingo, obligó al entrenador a realizar distintas modificaciones en el equipo titular. Una de ellas afectó al propio Israel, que tuvo que retrasar su posición y jugar de central, donde asegura que se sintió “muy cómodo, siempre he jugado en esa posición, pero con Vicente (Vargas) llevo dos años en el medio y también me siento cómodo por delante de la defensa”.

Sobre el partido ante el Puente Genil, el capitán azulino sostiene que ha sido el más intenso y vibrante delos que se han jugado esta temporada, aunque lo compara con el disputado la pasada campaña ante el Cádiz B, “en ese partido también empezamos perdiendo dos veces y al final ganamos 3 a 2, pero éste fue más emocionante, porque íbamos perdiendo en el minuto 70. Hubo fases del encuentro en el que nos dominaron y cuando nos metieron el segundo fue un mazazo, pero nunca tiramos la toalla”, recuerda el futbolista.

