CREO EN LA RADIO

Decía Fernán Gómez que en el cine te pagan por esperar y en el teatro por repetir y con permiso del Maestro yo a eso le añadiría para seguir entendiendo lo diferente que son algunas cosas: que en la tele te pagan por salir y en la radio uno se muere por entrar. Que en la radio no se sale, en la radio se entra, se vive, se está y sobre todo en la radio se es. Porque en cuestiones de radio estar y ser han ido siempre de la mano. “To be or not to be.That´s the question”...que traducido resulta“ SER o no SER. Ahí está el tajo”.

Radio de historias contadas, y de historias por contar, pero sobre todo radio de historias siempre contándose. Actualidad caliente, cronista incansable, melómana bailona, compañera de duchas, guisos y revolcones, protagonista y discreta, a veces de diva, a veces de fondo, goleadora constante, testigo implacable, guardiana del pasado, constructora del futuro, pero siempre omniPRESENTE.

Credibilidad sin manchas, pero no sin condiciones; que lo único más fiel que la devoción ciega de un creyente, es la exigencia amorosa de un oyente. Por eso creo en la radio, que es una: en transistor, móvil y en el coche, creo en su reputación inmaculada, y tanto es así que la gente usa las señales horarias para corregir sus relojes, creo en la magia del silencio, pero sobre todo en el Don infinito de la palabra, creo en el misterio de la noche, y en la vida de la mañana, creo en el Efecto Curie: que es morir por el radio, creo en la comunión con los buenos locutores y todavía más con los no tan santos, creo en el bendito regalo del progreso, que el que no tiene podcasts se equivoca, creo que aunque la hayan matado mil veces, crucificado y sepultado, la radio tiene vida eterna, resucita en cada oyente, y que cuando algo sucede en la radio es como si viniera en las escrituras, creo que todo el mundo debería sentir lo que es hacer radio en sus carnes, creo en la existencia de una radio futura, que la buena radio hace feliz a los vivos y levanta hasta a los muertos y que el Reino de las ondas no tendrá fin. Amén.

Que si hay quien no cree en Dios es porque Dios nunca ha hablado por la radio. Y entiendo que al altísimo le impresione. Qué la radio es mucha radio.

Porque hasta Dios sabe que solo la palabra de la radio está por encima de la Palabra de Él. Y es que en vez de a tantos pastores, la jugada definitiva para ganar credibilidad será el día en que Dios… se le aparezca a Iñaki Gabilondo.

FDO: Una voz de la radio a la que ficharon por su cuerpo, porque en la onda corta es donde un hombre se la juega y que vive entre orgasmos de frecuencia “inmodulada” cada vez que le susurran al oído eso de… ESTAMOS DENTRO ¡Feliz día de la Radio!

