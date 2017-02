Alberto Agrelo: “En España se conoce un 1% de la situación actual que se vive en Lesbos ”

Se juegan muchas veces la vida para protegernos en incendios, accidentes o en situaciones complejas en nuestra ciudad. Pero su vocación de servicio muchas veces va más allá que ese día a día por las calles. Bomberos que se volcaron en catástrofes naturales como las de Haití o Tailandia o los que, ahora mismo, están trabajando en Lesbos para evitar que esa puerta de entrada a Europa se convierta en un cementerio para miles de personas. Son bomberos de PROEMAID Galicia que se han ido hasta Grecia para salvar vidas. Esa es su misión; salvar vidas. Parece sencillo decirlo pero no hacerlo: están de guardia las 24 horas en varios turnos porque, a la mínima, tienen que salir en una motora cuando avistan una de esas embarcaciones superpobladas que intentan llegar a aguas jurisdiccionales griegas y a las proximidades de la costa.

Una situación compleja por las temperaturas, el agua helada y las nevadas que están cayendo y que complican mucho las operaciones de rescate. Con el agua todavía más fría cualquier minuto es oro para salvar a una persona; porque ellos no tienen trajes de agua. Hemos hablado con Alberto Agrelo, un bombero de O Porriño que dejó por unos minutos su dura tarea para contarnos la extraordinaria labor que desarrollan en Lesbos. Se juegan la vida para que otros no la pierdan; lo hacen con muy pocas ayudas salvo lo recaudado en galas benéficas. Si no llega más dinero, tendrán que volverse en pocas semanas y dejar de hacer esa misión que evita que se incrementen, todavía más, las cifras de muertos en el Mediterráneo. A veces echan de menos una mayor implicación y un mayor tacto por parte de las administraciones. Lesbos y Grecia parece que están muy lejos, que lo que pasa allí no va con nosotros; pero la tragedia de los migrantes nos tiene que hacer reflexionar a todos. No se puede ver para otro lado. Son bomberos de O Porriño y héroes de nuestros días.

