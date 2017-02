Brutal caso de maltrato animal: una perra podenca calcinada

Pelucha, es el nombre de una perra podenca que ha aparecido completamente calcinada y con varias costillas rotas en la localidad toledana de Villanueva de Alcardete. Los hechos ocurrieron el pasado 4 de febrero cuando sus dueños la perdieron de vista, en su habitual paseo por el campo. Dos días más tarde, esta podenca ha aparecido en este aspecto (la imagen puede herir su sensibilidad):

El estado en que ha quedado "Pelucha", una podenca de Villanueva de Alcardete, desaparecida el pasado 4 de febrero / Asociación "Salvando Ángeles sin Alas"

Una vez aparecida en este estado, sus dueños: Fran y Laura, alertaron al SEPRONA de este hecho, quiénes acudieron a su casa al día siguiente para comprobar el chip de este animal, que no han podido localizarlo, porque ha sido arrancado o ha podido quedar carbonizado. Sin embargo, los agentes confirmaron que era su propia perra y les aseguraron que no podían hacer nada. ¿El motivo? Según el SEPRONA, al no existir sospechosos y ser un animal, no se puede hacer nada más y se ven obligados a archivar este caso. Además, Pelucha, hace tres años, fue rescatada por esta pareja, al ser abandonada por un cazador a su suerte.

Por este motivo, Laura está recogiendo firmas para que este tipo de atrocidades no queden impunes y se trate a cualquier animal como lo que es, un ser vivo y no un objeto, como así viene reflejado en las leyes. Una recogida que acumula, a la hora de publicar esta noticia, más de 70.000 firmas.

Esta denuncia la ha hecho publica la asociación de animales "Salvando Ángeles sin Alas" . La presidenta de esta asociación, Lara Mena, ha asegurado, en declaraciones a la SER, asegura que no es el único caso que se produce en la provincia de Toledo, ya que afirma que se cometen "verdaderas salvajadas".

Asimismo, Mena ha asegurado que presentaran una segunda denuncia ante las autoridades competentes y piden que se reabra el caso para que este tipo de hechos no queden impunes, puesto que la ley española es demasiado laxa en los maltratos de animales.

