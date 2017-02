Cámaras en el túnel de Santo Domingo

Los usuarios de la senda verde de Oviedo que parte del barrio de Santo Domingo hasta Fuso de la Reina, a través del Parque de Invierno, han visto estos días cómo operarios de la empresa contratada por el Ayuntamiento, inician los trabajos para la instalación de las cámaras de videovigilancia que quedarán distribuidas a lo largo de los 577 metros del recorrido subterráneo. No obstante, el dispositivo no será operativo hasta que no lo autorice la Delegación del Gobierno en Asturias, que debe expedir los permisos definitivos una vez que el Ayuntamiento aporte el resultado de las pruebas de funcionamiento del sistema y se verifique que son correctas, en un plazo estimado de quince días.

El túnel permaneció sellado durante más de una década y fue el exalcalde, Agustín Iglesias Caunedo, quien decidió habilitarlo para el acceso desde el barrio de Santo Domingo al Parque de Invierno. La apertura se realizó ya bajo el mandato del actual alcalde, Wenceslao López, cuyo equipo de Gobierno se vio obligado a acometer una importante modificación del proyecto inicial, mejorando el acceso desde Santo Domingo y renunciando a prolongar la senda hasta el Campo de los Patos atendiendo a las quejas de vecinos de la calle Carlos Asensio Bretones, que denunciaron graves problemas de accesibilidad a portales y garajes por el trazado de la senda por ese vial.

El subterráneo está siendo utilizado de forma masiva por vecinos de esa zona de la ciudad, a pesar de que, en un principio, había reticencias por el temor que suscitaba en algunas personas la longitud de un túnel urbano que podía resultar peligroso o propicio para la comisión de algún tipo de delitos y agresiones. Durante poco más de un mes, hubo presencia permanente de efectivos de la Policía Local, en previsión de cualquier incidencia. Desde principios de año, esa vigilancia es diaria, aunque no hay presencia permanente de los agentes.

Con la puesta en funcionamiento del sistema de videovigilancia, se habrá normalizado por completo la situación del túnel, actualmente iluminado y abierto sólo en horario diurno, de nueve de la mañana a ocho de la tarde.

