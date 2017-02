Servicios Públicos apuesta por la contratación de empresas locales

El Ayuntamiento de Vila-real destinará más de dos millones de euros a lo largo de este año, a través de la Concejalía de Servicios Públicos, para avanzar en la mejora, modernización y accesibilidad de la ciudad.

El concejal responsable del área, Francisco Valverde, ha anunciado que “a nuestra llegada al equipo de gobierno en 2011, encontramos una Concejalía que se dedicaba básicamente al mantenimiento, a arreglar las cosas cuando surgían los problemas, y nosotros, desde el minuto uno, tuvimos bien claro que queríamos ir más allá”.

De este modo, la proactividad está presente en cada punto incluido en la partida de Servicios Públicos, que se centrará en la mejora y reasfaltado de viales, así como en la eliminación de barreras, para conseguir una ciudad más amable y pensada para dar prioridad al peatón, sin olvidar la adecuación de juegos en los parques, incluyendo atracciones adaptadas a niños con algún tipo de discapacidad, y la contratación de más empresas de la ciudad, facilitando el objetivo de llegar a todos los rincones de cada barrio.

“Actualmente trabajamos con medio centenar de compañías de Vila-real y nos parece poco, por lo que nos hemos puesto una meta: alcanzar el centenar, para que todas tengan oportunidad de trabajar con el consistorio”, explica Valverde, quien destaca la apuesta por la innovación y las nuevas tecnologías para la especialización, gracias a la presencia de seis firmas locales que “han inventado productos que ya se están consolidando en otros municipios, cifra que queremos aumentar hasta la decena, para que haya más productos made in Vila-real que sean pioneros en el ámbito”.

No obstante, la prioridad para el edil es continuar avanzando en la accesibilidad. “Queremos una ciudad accesible a todas las personas, no solo a quienes tienen alguna discapacidad, sino también a quienes no la tienen, las barreras no son buenas para nadie y por eso queremos incorporar más pasos adaptados y más esquinas accesibles en nuestra línea de priorizar siempre al peatón”, apunta. Ampliar aceras y semipeatonalizar calles son algunas de las medidas ya previstas, así como instalar nuevos bancos donde se necesiten, seguir remodelando jardines o completar zonas de sombra. A ellas se suman la renovación de juegos en los parques, incluyendo elementos adaptados “para que también los niños con alguna discapacidad puedan salir a disfrutar del aire libre y jugar”, así como la mejora de la iluminación en zonas como el barrio de Melilla o en los alrededores de la antigua Azuvi.

Desde Servicios Públicos también se quiere dar un paso hacia la modernización y el concepto de Smart cities, poniendo al servicio del ciudadano las nuevas tecnologías, como la fibra óptica o las pantallas informativas. “Son temas importantes que, como siempre, deben cuadrar con los números, pero sin tener en cuenta gastos como la luz u otros menesteres diarios, contamos con algo más de dos millones de euros, de los que la mitad serán para vía pública; 528.000 irán a parques y jardines, 380.000 a alumbrado y 50.000 a caminos rurales”, asegura Valverde. En este sentido, cabe señalar que esta cifra se reforzará también con las ayudas de la Diputación de Castellón para mejorar el asfalto, no solo de numerosos caminos rurales, sino también de viales dentro del casco urbano.

Entre las principales actuaciones previstas están la mejora de aceras y esquinas de Mártires de la Independencia, Santa Bárbara, Córcega o Borriol; la semipeatonalización de Cor de Jesús, Buenos Aires y la placeta de la Puríssima; el jardín de Mestre Vidal o la reforma integral del parc de la muntanyeta en el segundo semestre de 2017, entre otras.

Comentarios