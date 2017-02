Son dos que pensa que o capitalismo cuxa fase coñecemos está desmontando peza a peza a engrenaxe que permitía e propiciaba uns mínimos. Para vivir. Para traballar. Para soñar. Os últimos datos achegados por Save the Children corroboran non só o altísimo nivel de desigualdade que se vive en España senón tamén que entre 2008 e 2015 hai medio millón de nenos e nenas máis que viven en situación de pobreza severa e que teñen moitas opcións de seren pobres para sempre.

O funcionamento dos organismos supervisores é outro síntoma deste capitalismo sen alma que ampara cando non promove as moitas falcatruadas que estamos padecendo. A Audiencia Nacional parece pórse no pensamento de moitos cidadáns e cidadás que nunca entendemos que a CNMV e o propio Banco de España (BE) permitise a “reorganización” do sistema financeiro, a desaparición das caixas ou a saída a bolsa dalgunha das entidades resultantes.

Agora quen debía supervisar para protexer os intereses da maioría parecen sinalados cando o desastre semella consumado. No caso galego as caixas foron convertidas nun banco regalado por dous pesos logo dunha inxección de cartos públicos próxima aos 10.000 millóns de euros. Menos da metade do investido en rescatar Bankia.

Contas alteradas e deformadas, masiva nacionalización de perdas, xestores do público gozando de obscenas indemnizacións e xubilacións, manobras de todo tipo para evitar a intervención da xustiza, empresas auditoras nada solventes, políticos que buscan o impacto dunha fotografía hidratada con cava e os máximos responsábeis dos organismos supervisores debendo render contas. Nas últimas horas coñecemos as dimisións dalgunhas das persoas que tiñan a alta responsabilidade de inspeccionar e supervisar.

Algunhas desas persoas que gobernaban a supervisión eran os primeiros en convencernos da necesidade de facermos todo tipo de sacrificios, os de abaixo. Os de sempre. Que se coñeza a verdade e que se depuren todo tipo de responsabilidades, tamén políticas, non nos vai devolver á situación anterior pero faranos máis crédulos cunha xustiza demasiado encarnizada con quen rouba unha galiña.

Chamados agora a declararen como investigados, será moi hixiénico en termos democráticos coñecermos a súa actuación e as consecuencias. Sabermos que supervisión practicaban. Que intereses defendían. E até que punto as institucións que gobernaban quedan seriamente danadas no seu prestixio.

