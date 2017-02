Salir rana

A veces hay que ensuciarse para conseguir la noticia, y tampoco es que fuera la primera vez que tenía que pisar barro, pero aquello era demasiado. Me había levantado aquel lunes con la firme determinación de encontrar las ranas de Alfonso Molina que mencionaban en un informe municipal. El documento, firmado por un arquitecto con rastas, había suscitado muchos comentarios. Aquel hippy no se había limitado a redactar un informe técnico, sino que prácticamente había escrito una novela de más de 300 páginas en las que aconsejaba cambiar el contenido de los anuncios de la avenida para subvertir "la lógica capitalista" y adaptar los puentes para que los indigentes pudieran dormir bajo ellos con más comodidad, así como una tubería debajo de la calzada para que la fauna (reptiles y batracios, básicamente) pudiera cruzar la avenida con facilidad. Ya se habían publicado artículos sobre los indigentes (alguno aseguró que se dejaran de tonterías y que lo que quería era una vivienda de verdad ), así que mi única posibilidad de no perder el tren de la actualidad era encontrar esas dichosas ranas.

Se suponía que aquellos bichos debían estar en un descampado al lado de la planta de Begano, así que planté allí como si fuera un safari. Era un gran prado a la derecha de la carretera de A Zapateira, que caía en pendiente hacia la avenida, hasta una hondonada cubierta árboles. En medio, había una huerta donde se afanaba una señora con abrigo y capucha, así que me dirigí hacia ella para saber si podía orientarme sobre la fauna local. La señora, una mujer de unos setenta y algo años, era extraordinariamente amable y no me miró como si estuviera loco cuando le dije que era periodista y que estaba buscando ranas, cosa que la agradecí en mi fuero interno. Sin embargo, ella tampoco había visto ninguno. "Conejos sí que hay muchos", comentó. Insistí en que no estaba interesado en ningún animal que no fuera susceptible de ser besado por un príncipe. Se secó la frente con la mano con la que sostenía la hoz y me indicó un riachuelo que corría detrás de la huerta, asegurando que, de haber ranas, debían estar allí.

El agua fluía por entre la hierba, y resultaba muy difícil distinguir su curso entre las hojas de las plantas. En realidad, parecía más bien una serie de charcos que un verdadero cauce. Me agaché e inspeccioné la corriente, pero la única señal de vida eran esos mosquitos que siempre se encuentran volando en círculos sobre los charcos. Empezaba a pensar que aquello no había sido una buena idea. Quizá no era la época de las ranas, quizá no aparecían hasta el verano o quizá no habían estado nunca allí. Cogí una rama del suelo y di un par de golpes al azar, con la esperanza de que provocar a alguna rana asustada para que saltara. Nada. Gustavo no estaba en casa. Remonté el curso de riachuelo, saltando sobre su cauce aquí y allá buscando el terreno más firme hasta que me cansé y volví a bajar hacia la huerta. En ese momento, pensé en darme por vencido y marcharme, pero entonces me fijé en la hondonada y en que el agua conducía allí y decidí hacer un último intento.

Aquello era un cenagal a solo cinco metros de la autovía. Podía escuchar el ruido del tráfico que hacía las veces de base rítmica a varios pájaros que cantaban sin parar, pero nada que croara. Entonces di otro paso y escuché un desagradable sonido de succión cuando hundí el pie izquierdo hasta el tobillo, manchándome el pantalón. Lo saqué de un tirón y sonó como un chupachup gigante mientras los mosquitos a los que había molestado empezaban a zumbar como locos, dando vueltas y más vueltas. Ya estaba harto. Llevaba media hora allí y lo único que había descubierto es que uno puede sentirse ridículo sin que nadie le mirara, así que me largué. Sacudí las botas para librarme de los terrones de barro mientras pasaba por delante del huerto. "¿Encontraste las ranas?", me preguntó la señora.

Le confesé que no. "¿Quieres llevarte unos grelos?", me preguntó. El ofrecimiento me sorprendió. "Van tan caros ahora, pero tengo que regalarlos porque si no, se me van a estropear", me explicó. Iba a responderle que gracias pero no, gracias, cuando ella insistió: "Así por lo menos, te llevas algo". Parecía razonable. Así que, cuando me llamó mi jefa para preguntarme si tenía la noticia, le expliqué que había encontrado una bomba: una filántropa que regalaba carísimos grelos. No le impresionó. Pensé que todo iba a acabar allí pero a última hora, mi jefa me dijo que había cambiado de opinión, que sí que le interesaban las propiedades noticiosas de los grelos, así que tuve que volver al día siguiente, solo para descubrir que la buena señora había imitado a las ranas y me había dado esquinazo.

Comentarios